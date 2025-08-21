La presa del Huesna recibe 19 millones para mejorar la seguridad

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha formalizado el contrato de obras para la mejora de la seguridad de la presa del Huesna, una intervención por de 19.716.297,12 euros que permitirá el acondicionamiento del aliviadero de la presa en la Sierra Morena de Sevilla.

Se trata de unas obras en los términos municipales de Constantina y El Pedroso que comenzarán antes de que finalice el año, adjudicadas a la empresa Dragados S.A y Martín Casillas S. L. de entre 12 ofertas, y supondrá la rehabilitación de los aliviaderos de la presa, elementos defensivos de la infraestructura para protegerla en caso de avenidas de agua. Esta obra, con un plazo de ejecución de dos años, dotará a la presa del Huesna de mayor seguridad hidrológica, así como un mejor aprovechamiento de su capacidad de almacenamiento.

La intervención se ha financiado en un 15 % con fondos propios de la CHG, mientras que el 85 % restante procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea, a través del Programa Plurirregional de España (2021-2027). Como paso inicial y antes del inicio de las obras, se intervendrá la margen derecha del barranco para asegurar su soporte, además de demoler los azudes de hormigón, retirar las traviesas de hormigón del cauce y excavar la cimentación del propio encauzamiento.

Las obras incluyen la construcción de un encauzamiento de fábrica en el barranco del Carbonero de cerca de 900 metros de longitud, a unos 150 metros aguas abajo del pie de la presa, de 73 metros de altura y 278 metros de longitud. El pasado mayo fueron inauguradas las instalaciones eficiencia energética de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) del Huesna, conocidas como Túnel de Cabecera, gracias a una inversión de 52,46 millones de euros, de los que 31,17 millones de euros proceden del Instituto para la Diversificación Económica (IDAE) del Gobierno de España.

Esta nueva infraestructura permite transportar el agua por gravedad desde el embalse del Huesna hasta la ETAP de Villanueva del Río y Minas, desde donde se lanza al consumo de más de 250.000 habitantes de la provincia de Sevilla. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado que el Gobierno de España ha impulsado la modernización de esta infraestructura construida en 1991 "con el compromiso de reforzar su seguridad y garantizar su adecuación a las necesidades actuales", una inversión "esencial para el manejo sostenible de agua".