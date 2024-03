Máximo Huerta, Carmen Mola y Vanessa Montfort llenan de animación la 15 Feria del Libro de Tomares

La 15ª Feria del Libro de Tomares 2024 ha vivido su segundo gran lleno el sábado, 16 de marzo, por la mañana. Gran jornada que ha contado con tres de los mejores escritores del panorama nacional, Máximo Huerta, Carmen Mola y Vanessa Montfort, que han presentado sus últimos libros en el Auditorio Municipal Rafael de León, atrayendo a cientos seguidores que han llenado de gran animación y un gran ambiente el recinto ferial, algunos incluso generando colas kilométricas para conseguir sus firmas.

El reconocido escritor y periodista Máximo Huerta, ganador del Premio de Novela Fernando Lara 2022 por ‘Adiós, pequeño’, que ha presentado su última novela París despertaba tarde (Editorial Planeta), ha defendido la apuesta por la cultura: "Se habla de Tomares en toda España por su Feria del Libro, lo cual es muy bonito porque genera algo contagioso. Hay que insistir en algunas cosas, y una de ellas es la cultura, hay que insistir en la cultura", ha destacado. El ganador del Premio Primavera de Novela 2014 por La noche soñada y autor de No me dejes (Ne me quite pas), que ha sido presentado por Fernando Repiso, ha destacado también que "olvidar es algo que el ser humano agradece, la necesidad de olvidar es fundamental para construir de nuevo algo. En el amor, olvidar es también fundamental" y ha insistido en que "lo más importante de la literatura es que te llene de preguntas y te entretenga".

Tomares también ha contado con Carmen Mola, Premio Planeta 2021 con La Bestia, thriller histórico que se ha convertido en la novela más vendida de toda su obra. Jorge Díaz y Antonio Mercero (Agustín Martínez no ha podido asistir) han presentado su última novela El infierno (Editorial Planeta), que promete ser otro éxito de ventas. Presentada por Marta Maldonado como "una historia que te atrapa", "es una obra en el que sigue estado presente la necesidad de sangre de Carmen Mola, a la gente le va la marcha, los lectores nos lo exigen", según ha destacado Jorge Díaz, quien ha enfatizado que "escribir una novela es una aventura, sabes cómo empieza, pero no sabes por dónde te van a llevar los pasos".

Por su parte, el reconocido guionista y escritor Antonio Mercero ha destacado que "las novelas son generadoras de emociones. Escribir consiste en generar emociones en el lector, además de generar conciencia y reflexiones. Al igual que en la tele tienes que emocionar a los espectadores todo el rato, en la novela ocurre igual con los lectores". La mañana ha terminado con Vanessa Montfort, quién ha presentado su última novela La hermandad de las malas hijas (Plaza & Janes editores).

La escritora y periodista, que es una de las voces más destacadas de la literatura reciente en lengua cas­tellana, y cuya obra está presente en veinticinco paí­ses, ha manifestado "su alegría por estar en la Feria del Libro Tomares, que es una de esas ferias que no se puede perder ningún autor ni lector, por la gran animación y el gran ambiente que hay”. Presentada por Alejandro Luque, ha destacado que su nueva novela es "una invitación al dialogo entre madres e hijas, con mucha retranca y con mucha ternura. Me apetecía explorar a mi madre, estar cerca de ella, sobre todo después de la pandemia, pues ésta es la última etapa que vamos a vivir juntas”.

Montfort también ha destacado que "la literatura está para servir de espejo de nuestras pasiones y ser de reflejo de nuestra sociedad. Me encantan las personas, me gustan mucho los lectores, me interesan mucho más los otros que yo a mí misma. Me encanta escuchar, la gente me cuenta su vida y ser portavoz de las problemáticas que nos habitan es todo un lujo". "No me gusta el realismo puro y duro, sino una realidad estilizada llena de chispazos de magia, de esos momentos mágicos que también tiene la realidad". La autora de Mujeres que compran flores (2016), que confirmó su éxito internacional, ha anunciado que "ésta se estrenará como película a finales de 2026".Una gran mañana de sábado en la que también han cautivado al público con sus consejos sobre salud y calidad de vida los autores Rafael Guzmán García, que ha presentado Tu cuerpo, tu hogar (Espasa), y Boticaria García que ha dado a conocer su libro Tu cerebro tiene hambre (Editorial Planeta). Y en la que los lectores jóvenes, han hecho largas colas para conseguir la firma de Martina González.