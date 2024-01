Un vecino de Gerena gana 100.000 euros en el Rasca Cleopatra de la Once

Un vecino de Gerena ganó ayer 100.000 euros al instante con el Rasca Cleopatra de la ONCE. La suerte se la dio Manuel Herrera en un bar de la localidad sevillana a un cliente que le compra todos los días un Rasca de dos euros y que el propio vendedor elige a su criterio.

"Yo le doy el primero que pillo", explica. "Vaya manera de empezar el año, es algo maravilloso, estoy super contento de verle la carita y el nerviosismo que tenía al comprobar que el Rasca estaba premiado temblaba como un flan", explica Manuel sin aportar más datos sobre la identidad del afortunado. Herrera vende de forma ambulante por el municipio, es vendedor de la ONCE desde hace 19 años y se siente muy querido en el pueblo. "Ahora soy el único vendedor de la ONCE en Gerena porque el otro está de baja. 7.000 habitantes para mí solo, me tienen loco, pero puedo con todo", dice encantado.

Manuel se siente más feliz todavía porque al nuevo año le pidió que diera un premio a sus clientes y así ha sido al octavo día de 2024. "Pedí el deseo con las 12 uvas y se ha cumplido el sueño", dice exultante.Para jugar al Rasca Cleopatra hay que descubrir la zona de Tus Símbolos y los Símbolos Ganadores y si en ambas secciones coinciden símbolos iguales, se obtiene el premio indicado. Además, si aparece el símbolo Cocodrilo, se obtiene el doble del premio indicado. Y si se encuentra el símbolo Pirámide, se ganan 20 euros al instante. 100.000 euros es el mayor premio que ofrece esta modalidad de juego instantáneo de la ONCE Por su parte, el sorteo de diario de la ONCE del lunes dejó premios de 35.000 euros en Lucena, Jaén y Jerez de la Frontera, respectivamente.

Para hoy martes, 9 de enero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 120 millones de euros.

