Rescatan a un pintor que cayó al tejado de una vivienda mientras trabajaba en Castilleja de la Cuesta

Bomberos de la Diputación de Sevilla han rescatado este lunes en Castilleja de la Cuesta a un pintor que resultó herido grave tras caer al tejado de una vivienda mientras trabajaba en una pared, por lo que se ha tenido que organizar un dispositivo para evacuarlo.

Según han informado fuentes de la Policía Local y Emergencias 112 Andalucía, a las 10:25 se ha recibido un aviso que alertaba del suceso en la calle Antonio Oliver Tovar, a donde se ha dirigido un dispositivo de Policía, sanitarios y bomberos.

Los bomberos han efectuado mediante una grúa el rescate en altura del pintor, que cayó desde unos dos metros y presentaba lesiones que imposibilitaban su evacuación por medios normales.

Una vez que fue rescatado, el hombre ha sido evacuado al hospital San Juan de Dios de Bormujos.