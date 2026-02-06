El viento derriba parte de la muralla almohade de Sanlúcar la Mayor

El lienzo de muralla que se ha caído en Sanlúcar la Mayor.

El viento ha derribado este viernes parte de la muralla almohade de Sanlúcar la Mayor, construida en el siglo XII, según ha informado la asociación Ben Baso. La muralla está junto a la recién restaurada parroquia de San Pedro. El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural en el año 1985.

"Desde hace tiempo ya se venía advirtiendo de la inclinación que este lienzo estaba sufriendo sin que se se tomasen medidas para prevenir su posible caída. Lamentablemente, el temporal ha terminado por tirarlo, dejando este lamentable panorama", apunta la asociación dedicada a la conservación del patrimonio en Sevilla.

Además, la muralla albergaba la que probablemente sea la mayor colonia de cernícalo primilla en la provincia de Sevilla, por lo que la caída de la misma también tiene su importancia desde el punto de vista medioambiental, aparte del patrimonial.

La construcción de la misma se inició a finales del siglo XII por los almohades. El muro defensivo constaba de 46 torres y tres puertas que se levantaron al borde de un profundo foso natural, la cárcava. Por ello, el acceso al interior del recinto sólo era posible por el lado Este, el resto quedaba salvaguardado por dicho foso y las murallas.

La superficie que debió ocupar la ciudad amurallada incluyendo el castillo, eran de unas 6,5 hectáreas. Los restos que aún perduran son de tapial compactado con guijarros, típico de las construcciones almohades.

El tramo de muralla cercano a la iglesia era de los más largos que perduraban, junto con otro que da al barranco de los Tejares y tiene 65 metros y tres torres. Entre el recinto urbano también se conservan algunos restos dispersos entre las medianeras de las casas.