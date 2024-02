Abierto el plazo de consulta pública de la ordenación de la parcela del Benito Villamarín

Aún no han empezado las obras, pero el Betis va cumpliendo con los obligatorios trámites antes de la construcción del nuevo estadio con la apertura del plazo de trámite de consulta pública por parte del Ayuntamiento de Sevilla del documento de avance del estudio de ordenación del mismo. Se abre un plazo de 20 días para que la ciudadanía afectada por el proyecto expresen sus dudas o alegaciones y se pone en marcha el estudio ambiental preceptivo, siendo la Junta de Andalucía la que informe si es favorable o no.

El director general del Betis, Federico Martínez Feria, explicó en los medios oficiales los pazos que se deben cumplir para el inicio de unas obras cuyos plazos siguen vigentes: "Ya llevamos trabajando meses en el proyecto y este mes ya tenemos este trámite en marcha. Se pone en conocimiento de la ciudadanía que se tramita este documento y se pone en marcha el estudio ambiental que es preceptivo para este proyecto. La Junta de Andalucía informará si es favorable o no. Estamos presentando un avance que se convertirá en estudio definitivo cuando tengamos el visto bueno de la Junta y a partir de ahí acometeremos subproyectos para el proyecto definitivo de la obra del nuevo Benito Villamarín", explicó el directivo

Martínez Feria explicó que el estudio de la parcela lleva definido desde años, pero con Lopera no se terminó nunca de regularizar y "está en precario". "En mi opinión tiene tiene una zona no urbanizada que pretendemos que el proyecto sea cuidadoso con el medio ambiente para mejorar el barrio y la ciudad dotando la zona de instalaciones que ahora no tiene con una mejora sustancial del entorno".

En este sentido, el dirigente afirmó que "los plazos se van cumpliendo" para que, si no hay problemas, "a principios del año 2025 el equipo se traslade a La Cartuja" comenzado las obras en el Benito Villamarín.