El partido CFI Alicante - Betis de Copa del Rey, en directo: (0-1)

20:44 Once del CFI Alicante: Poveda; Fuentes, Edu Mesas, Luis García, Peral, Esau, Chinchilla, Kevin, Edu Serrano, Laguna y Heredia.

20:03 Así ha sido la llegada del Betis a El Collao.

20:00 Ya hay once titular en el Betis, con Lainez como principal novedad. Siguen las rotaciones por parte de Manuel Pellegrini.

La previa. El Betis inicia su andadura en la Copa del Rey midiéndose en El Collao de Alcoy al CFI Alicante, conjunto que milita en la Regional Preferente valenciana, con el objetivo de sacar adelante la primera eliminatoria copera.

Los verdiblancos, como ya indicó Manuel Pellegrini en la previa, se toman muy en serio esta competición y confían en demostrar su superioridad ante un rival que se aferra a la ilusión de dar la sorpresa ante un rival de categoría superior.

Del Cerro Grande será el colegiado de impartir justicia en un encuentro que ha levantado mucha expectación entre la afición del CFI Alicante, de ahí que se espere una buena entrada para una cita histórica para el cuadro alicantino.