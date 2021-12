A evitar sustos en la primera parada

La Copa del Rey ya está aquí. Esa competición que tanta ilusión despierta en los equipos, y también en el Betis, entra hoy en escena con una primera eliminatoria que sirve de homenaje a los clubes modestos. El CFI Alicante, que milita en el grupo V de la Regional Preferente, y que disputará el encuentro más relevante de su historia, será el primer rival de los verdiblancos, aunque no lo recibirá en su estadio por decisión federativa y sí en El Collao, el habitual campo del Alcoyano.

La primera tarea del Betis, como siempre ante estos conjuntos de inferior categoría, será evitar las complicaciones. Si el sorteo deparó un desplazamiento relativamente cómodo y tampoco se esperan inclemencias meteorológicas, el equipo bético deberá demostrar desde el minuto uno su teórica superioridad. La fogosidad de los equipos aficionados se apaga con fútbol y goles que eviten enredos indeseables, y así lo ha transmitido Manuel Pellegrini en el mensaje hacia sus jugadores.

Con todo, el técnico prepara cambios en el once. La convocatoria ya marcó el descanso para futbolistas principales en los planes del chileno, como Canales y Guido Rodríguez, que ni siquiera se desplazarán hoy con el equipo pensando en el duelo del sábado ante el Barcelona. Sí estará Fekir, que apunta al once inicial, después de que sus sanciones en la Liga y en la Liga Europa le vayan a impedir disputar los dos próximos encuentros del equipo bético. No estará el francés ni en el Camp Nou ni cinco días después ante el Celtic en la Liga Europa, por lo que su presencia se apunta como uno de los grandes alicientes para esta noche.

El duelo copero será también una oportunidad para el fondo de armario. Incluso Joel Robles, inédito en esta temporada, apunta al once, después de que Claudio Bravo se encuentre lesionado y haya frenado esas rotaciones con Rui Silva en la portería. Además, del meta madrileño, otros jugadores menos habituales como Miranda, Paul, Diego Lainez o Borja Iglesias también parecen seguros en el equipo que salte hoy al césped de El Collao.

La gran duda responde al nombre de Joaquín. Los jugadores del CFI Alicante ya dejaron claro tras conocerse el sorteo su deseo de medirse al portuense, un ídolo de la afición bética pero que cuyo carisma también es un reclamo para los rivales. Hasta el momento, el capitán bético sólo ha sido titular en la Liga Europa, en la que ha salido desde el inicio en los cinco encuentros disputados, y hoy se comprobará si Pellegrini también le otorga el privilegio de estrenarse en la Copa del Rey, esa competición que levantó con el Betis en 2005 en su mayor logro como verdiblanco.

"Nos quedó una espina clavada cuando nos eliminó el Athletic de Bilbao en el 93. No sé si es la que más ilusión nos hace, todas las competencias son importantes y hay que tomarlas con la misma seriedad. Ahora es un nuevo desafío, es la tercera competición y la vamos a jugar sin privilegiar una sobre otra", señaló ayer Pellegrini, un técnico que no ha tenido una buena relación histórica con la Copa. "No es un reto personal, para mí lo son todos los partidos que se disputan. No hemos tenido buenas actuaciones en los equipos anteriores, pero cada partido es distinto. Esperemos esta vez llegar más arriba que la pasada temporada aquí en Betis, que es el presente", añadió el chileno.

La Copa del Rey tendrá hoy su pistoletazo de salida y el primer mandamiento pasa por evitar una desagradable sorpresa para que el Betis continúe en el bombo de otra competición.