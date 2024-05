El Amorebieta, a ganar al Villarreal por Félix Garreta

Jandro Castro, entrenador del Amorebieta, admitió que la situación que atraviesa Félix Garreta, en coma inducido por un traumatismo craneoencefálico, les ha hecho "muchísimo daño" en el aspecto anímico, pero subrayó que deben de "reponerse" y "pensar en ganar", el domingo en Lezama el decisivo duelo frente al Villarreal B.

El central catalán, cedido por el Betis en el club vasco, sufrió un accidente que le produjo un traumatismo craneoencefálico por el que está en coma inducido desde la semana pasada en la UCI.

"Estamos mal. Tenemos un compañero que no lo está pasando bien, pero tenemos que jugar un partido y ganarlo por él, por su familia y por nosotros. Sería una alegría estupenda para pasar este mal trago de otra forma", subrayó el técnico del equipo vizcaíno en la rueda de prensa previa al encuentro frente al filial castellonense.

Jandro añadió tras reflexionar sobre este asunto en el vestuario han tratado de animarse pensando en que "la vida sigue" y que "lo más importante es que Félix se ponga bien, de eso no hay duda". "Félix está donde está y no podemos hacer mucho mas desde aquí. Tenemos que entrenar bien, ganar y darle todas las alegrías que podamos desde aquí, pero no podemos parar. Entrenar y jugar no quiere decir que nos afecte menos. Nos viene bien esas horas entrenando y el partido para poder evadirnos. Lo tenemos muy presente y todo lo que podamos hacer desde aquí lo haremos", incidió.

El asturiano admitió que el 5-0 encajado la pasada jornada en Ipurúa "duele" y les hizo pasar "un par de días tocados", lo que se unió al incidente de Félix, pero recalcó que ese abultado marcador "no puede empañar" la trayectoria anterior ni provocar dudas.