Ancelotti: "Contra el Betis es un partido de preparación para la final de Champions"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que ha ganado la Liga "más sencilla de manejar" gracias al ambiente en el vestuario, la profesionalidad de sus jugadores y la regularidad que tuvieron para proclamarse campeones con cuatro jornadas por disputarse, y dijo que el partido contra el Betis es "de preparación para la final" de la Liga de Campeones.

"Hemos trabajado bien esta semana, tenemos último partido de Liga de esta temporada y la queremos terminar bien", aseguró enfocando al Betis. "Ha sido una temporada fantástica, una Liga que hemos hecho muy bien de principio hasta el final. Estamos muy felices", prosiguió. "Hay otro tema que es la despedida de una leyenda de nuestro club como Kroos. Hay muchas cosas que tenemos que disfrutar porque es un día importante. Estamos muy satisfechos de cómo hemos sido capaces de manejar una Liga que es merecida, con una puntuación muy alta. En mi carrera ha sido la Liga más sencilla de manejar por el ambiente y la plantilla. Los jugadores lo han hecho muy bien", ensalzó.

El italiano no dio por perdido al capitán Nacho Fernández para la próxima temporada. Reconoció que aún tiene que decidir si renueva o pone fin a su larga etapa en un único club como el Real Madrid, para vivir lejos una nueva experiencia. "Creo que él todavía no ha decidido lo que tiene que hacer. Estamos esperando y no tenemos prisa. Su idea como la de otros que acaban contrato, es acabar la temporada y después tendrá tiempo para elegir lo que quiere hacer la próxima. La idea ahora para todos es ganar la decimoquinta", priorizó.

Se cumplen el 24 de mayo diez años desde la conquista de la décima Copa de Europa del Real Madrid. La primera de Ancelotti en el banquillo madridista, que considera que fue el punto de partida a una de las etapas más gloriosas de la historia del club blanco. "Tenemos un recuerdo muy vivo de lo que pasó hace diez años. Ahí empezaron los títulos de esta generación que sigue con jóvenes que están empujando, tomando protagonismo y responsabilidad en el club. Todo empezó ahí. Esta generación empezó a ganar títulos y creo que va a seguir ganando", opinó. No se quiso mojar Ancelotti sobre el merecedor del próximo Balón de Oro, como posible premio al mejor año de Toni Kroos y broche a su carrera, al optar también Vinícius Junior y Jude Bellingham. "Ganar el Balon de Oro Toni no lo sé. Si tenemos la suerte de ganar la Champions los jugadores del Real Madrid tendrán más probabilidad de ganar este título individual que no es lo más importante para nosotros. Son los títulos colectivos y tenemos cerca uno más", sentenció poniendo el foco en la gran cita de Wembley.