Pellegrini: "Se vendió por 60 millones y se compró por 20; ir a Europa es un logro"

La última comparecencia de Manuel Pellegrini esta temporada, en la previa del encuentro ante el Real Madrid, sirvió para hacer un balance del curso, al que el técnico le da un aprobado con nota por esa cuarta clasificación europea y para confirmar las ventas de Chadi Riad y Abner. Todo antes de un partido algo descafeinado para su equipo, ya sin nada en juego, aunque espera que sea un buen partido de fútbol.

En el resumen dela campaña que cerrará este sábado (21:00) en el Santiago Bernabéu el técnico chileno aseguró que "lo mejor ha sido la clasificación a Europa por cuarta vez". "Es importante competir en Europa. Se vendió por 60 millones y se compró por 20, el club está obligado a hacer esto. Pese a ello el equipo dio la cara y trató de competir. La eliminación de la Copa del Rey fue lo peor, lo de Europa League, con un solo central el partido clave, podía ser más esperado. Para mí fue una buena temporada, aunque me habría gustado terminar ganando en casa.", explicó el entrenador bético, que no quiere hablar aún de la plantilla de la 2024-25: "Si es por los rumores de la prensa... se esperan muchos movimientos. Nunca se sabe. Dependerá de las ventas y del presupuesto que tengamos".

La próxima plantilla

Es por eso que no habla del futuro ni de nombres, porque no sabe lo que va a suceder. "Mientras más se mejore la plantilla, más opciones hay de mejorar en lo deportivo. Lo económico y lo deportivo siempre van de la mano. Cuando haya una plantilla estructurada, se plantearán los objetivos", dijo satisfecho por haber logrado un objetivo, europeo, que"otros como Villarreal o Sevilla no lo consiguieron". "Tengo ilusión en que mejoremos el próximo año en la medida en que también mejore el plantel". "Somos nosotros los que hemos aumentado esa ambición y esa exigencia con un presupuesto económico muy distinto al de otros equipos. Es un gran logro. Ojalá sigamos en el mismo camino". ¿Y la Champions? "Somos los impulsores de esa exigencia, pero hay una realidad económica. Si doblamos la plantilla, las aspiraciones son mayores".

El punto negro en la temporada para Pellegrini fue la eliminación en la Copa del Rey. "Primero tuvimos mala fortuna en el sorteo, luego veníamos de complicaciones en Europa. Fue el nivel más bajo de la temporada, incluso más que cuando perdimos los cuatro partidos seguidos", detalló el Ingeniero, cuestinado de nuevo sobre si apuesta por mantener el bloque como en sus dos primeros verano en continuar con la revolución iniciada el año pasado: "Eso irá relacionado con el tema económico. Reemplazar a jugadores de 25 millones con uno o dos es complicado. Puede salir bien una vez, pero no es lo normal. Ya se fueron los capitanes el año pasado. Si se va Guido ahora, ya se verá cómo se reestructura la plantilla. Hay que llegar a un punto de equilibrio para tener una plantilla competitiva, porque es nuestra ambición y la del club. Los jugadores que hacen vestuario también lo hacen por trayectoria. Si se va Joaquín, hay que buscar otro Joaquín. El papel del técnico es importante, pero los capitanes son los que llevan al plantel. Los líderes del vestuario son fundamentales para el técnico".

En esta línea pasó de puntillas porlas informaciones sobre las bajas cláusulas de futbolistas como Ayoze y Pezzella: "Son dos de los 18 nombres que han salido. Parece que se van todos según la prensa. Luego hay que ver lo que pasa en la realidad. Prefiero no tocar nombres, son muchos los rumores que luego no son ciertos". No habló sobre qué pasará con Guido y Miranda, que acaban contrato afirmando que "cuando termine la temporada, se sabrá más o menos lo que pasa con el plantel, pero habrá que reforzar según los jugadores que salgan del plantel, como el caso de Abner, que está vendido", adelantó.

En el último partido de Claudio Bravo aseguró que "merece un homenaje por toda la carrera que hizo aquí". "Es un orgullo haberlo dirigido estos años, nos aportó muchísimo".

Flores al Real Madrid

Sobre el rival aseguró que no sabe qué Real Madrid se encontrará a una semana de la final de Champions, pero "no hay mucha la diferencia entre unos u otros; hay un plantel de 25 que demuestra su nivel competitivo, aunque haya dos o tres individualidades que marcan la diferencia". Asimismo destacó la figura de Toni Kross, "un jugador de una calidad tremenda y que tuvo muchos logros". "Lo deja demasiado joven, pero tendrá sus razones", agregó antes de referirse a Dani Ceballos: "Fue jugador nuestro y ahora es del Real Madrid. Cuando estás en plantillas tan competitivas, se sigue creciendo aunque no se juegue".

Pellegrini regresa al Santiago Bernabéu y le recordaron que su Real Madrid hizo 96 puntos y el actual lleva 94, pero no es una motivación impedir que Carlo Ancelotti supere su cifra de puntos: "No lo tenía en cuenta como motivación. Hice un año con 96 puntos y me hubiese gustado a mí tener a Toni Kroos. Tenía muchos delanteros, pero nos faltaban creadores... Aun así hicimos una buena temporada en Liga, no tanto en las otras competiciones", apuntó antes dedestacar que "Ancelotti demuestra toda su capacidad como técnico.