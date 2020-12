Tras las dos dolorosas derrotas ante el Athletic y el Eibar se hacía necesario la comparecencia de algún peso pesado del Betis y el turno le ha tocado a Antonio Cordón, director general deportivo y cargo bien remunerado en la entidad. El discurso del extremeño ha estado cargado de tópicos y lugares comunes y sin encontrar una explicación al bajón en el rendimiento. "Estamos trabajando el aspecto mental", ha indicado Cordón como único argumento para mejorar las prestaciones de la plantilla.

Eso sí, Cordón ha asumido su cuota de responsabilidad, aunque también ha dejado claro que las dificultades económicas tampoco le permitieron meter el bisturí en la plantilla como tampoco ocurrirá en el mercado invernal, para el que el club está buscando aligerar la masa salarial con las salidas de algunos de los jugadores mejor pagados y que tampoco están ofreciendo rendimiento.

Problema del equipo

"Si supiera lo que le ocurre al Betis no estaríamos hablando tanto. Ha sido un día difícil, pero hay que levantarse. Ha sido un mes muy complicado. Creo que el primer resultado negativo nos metió mucha presión y en el fútbol el estado de ánimo es muy importante. Llevamos un par de partidos jugando francamente mal y estamos trabajando para recobrar las sensaciones del principio de la Liga"

Rendimiento de los jugadores

"Las cosas no pasan del blanco al negro en un solo día pero el deporte también tiene estas cuestiones. En un mismo partido vas perdiendo y por una casualidad metes un gol y remontas. Tienes que estar preparado para los buenos momentos y los malos. No tiene que caber duda que estamos trabajando en mantener el equilibrio y tenemos que pasar por estas situaciones para crecer desde el grupo. Queremos que el equipo recobre el equilibrio. Creo que el grupo entrena bien y hay compromiso. Estamos trabajando e incidiendo en el aspecto mental porque los jugadores corren en el campo aunque no nos los parezca algunas veces. Nuestros jugadores dan el máximo que ellos pueden con sus piernas, no se les puede achacar a ninguno una falta de compromiso o actitud aunque parezca que en el campo no corren. Puedo decir que trabajan mucho y realmente hay un componente emocional que tenemos que superar".

Responsabilidad

"Si tenemos que buscar culpables, Antonio Cordón es el principal culpable. No tengo problemas en decir que Cordón es el principal culpable, si quieren un nombre, lo asumo. Para Antonio Cordón los jugadores que tiene los va a defender a muerte. Lo que tenga que decirle a ellos, lo digo de puertas hacia dentro como esta mañana y hacia fuera van a tener mi apoyo siempre. Lo que tengamos que hablar lo hablaremos dentro y seremos todo lo duro que tenga que ser. Si quieren un culpable es Cordón. Hay que asumir, no busquemos excusas ni situaciones con directiva, plantilla o cuerpo técnico. Pongamos el nombre del director deportivo, es el responsable de que en el último mes los resultados no han sido buenos".

Pellegrini

"Es una persona con mucha experiencia. Ha entrenado a grandísimos equipos, de los mejores del mundo, y ahora está en un grandísimo equipo también. Es consciente de que tenemos que devolver la alegría a la afición. Estamos mentalizados. Sabemos que no es un camino fácil, llevamos pocas jornadas pero queda mucho y tenemos que reconducir"

Dimisión del entrenador

"Se reiría ante esa pregunta. Realmente está muy ilusionado, es un reto para él como para mí. Está con la ilusión como si estuviese comenzando su carrera. Es consciente del equipo, del proyecto que tenemos entre manos y es consciente de la magnitud que lleva el Betis. Está más ilusionado que nunca porque quiere trabajar para tener al club lo más alto posible".

Petición de fichajes

"Los entrenadores y los directores deportivos siempre queremos mejorar las plantillas fichando jugadores, pero eso exige un dinero del que ahora el Betis no dispone. El equipo que tenemos es el que tenemos del año pasado con algunos ajustes y con ellos vamos a ir hasta el final en el empeño de mejorar al Betis. Los fichajes están en stand by y en estos momentos de crisis también es el momento de mirar a la cantera. Estoy seguro de que vamos a mejorar la situación porque los ciclos existen en el fútbol. Uno cuando llegan los mercados quiere subsanar aquellas deficiencias que puede tener, con jugadores que lo han estado haciendo bien en otros equipos y para eso se necesita invertir mucho dinero en jugadores".

"Venir a mejorar los jugadores del Betis no es fácil y solo se consigue con grandes cantidades. Hoy día, para mejorar cualquier posición en cualquier equipo, necesitas millones. Sabemos que este verano esto no era así, teníamos que trabajar en otra línea y así lo hemos hecho, para conseguir tener un equipo equilibrado". Actual plantilla

"Es lo que tenemos. Con los ajustes que entendimos que teníamos que hacer. Estamos contentos con el equipo y con los que han llegado, tenemos que sacarle rendimiento y es con la que hay que ir a muerte hasta final de temporada".