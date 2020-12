Son días ajetreados en el Betis, al que le ha vuelto a estallar una crisis deportiva tras las derrotas ante el Athletic y el Eibar. Así, en estos momentos se produce una reunión en la ciudad deportiva para intentar ponerle remedio a la situación, en un cónclave al que asisten el presidente, Ángel Haro, el vicepresidente, José Miguel López Catalán, el director general deportivo, Antonio Cordón, y el cuerpo técnico, según ha informado Cuatro.

Nadie esperaba la caída libre que ha experimentado el equipo en el último mes de competición, pero sobre todo en los dos últimos encuentros, por lo que la plana mayor del club quiere de conocer de primera mano la opinión de Pellegrini sobre cómo se puede reconducir la trayectoria del equipo en la Liga.

"Si supiera lo que le ocurre al Betis no estaríamos hablando tanto. Ha sido un día difícil, pero hay que levantarse. Ha sido un mes muy complicado. Creo que el primer resultado negativo nos metió mucha presión y en el fútbol el estado de ánimo es muy importante. Llevamos un par de partidos jugando francamente mal y estamos trabajando para recobrar las sensaciones del principio de la Liga", ha señalado el propio Antonio Cordón en los medios oficiales del club, donde tampoco ha sido capaz de ofrecer un diagnóstico y ha apelado al aspecto mental de los jugadores. "Las cosas no pasan del blanco al negro en un día. Queremos que el equipo recobre el equilibrio. Creo que el grupo entrena bien y hay compromiso. Estamos trabajando e incidiendo en el aspecto mental porque los jugadores corren en el campo aunque no nos los parezca algunas veces", ha añadido el extremeño.

El panorama es complicado. El club ya ha comenzado a replantearse la política deportiva por la que se apostó en el verano, y que López Catalán continuaba defendiendo hace 15 días, y ya se escuchan ofertas por todos los jugadores. A la pobre situación deportiva se añade el delicado aspecto económico que obliga a rebajar la masa salarial del equipo.