Betis: Ayoze y Guido, más soldados al son de Pellegrini

La temporada entra en su último tercio de competición en el que Betis sólo cuenta con un único reto por delante: LaLiga. Doce jornadas (cinco en casa y siete a domicilio) tiene por delante el conjunto de Manuel Pellegrini con el objetivo de lograr la cuarta clasificación europea consecutiva y para ello empieza a recuperar jugadores con los que contar con otras armas (y opciones en el banquillo) para afrontar un duro calendario que arranca con la visita al Atlético de Madrid.

Y en el Metropolitano estarán Ayoze y Guido Rodríguez, dos jugadores capitales para el técnico chileno que, sin embargo, ha sabido reemplazar hasta el punto de echarlos en falta menos de lo esperado, especialmente en el caso del centrocampista argentino, que cayó lesionado en un entrenamiento a principios del mes de diciembre. Un lance fortuito que le provocó la fractura distal del peroné de su pierna derecha, del que fue intervenido poco después y tras pasar casi tres meses volverá a entrar en una convocatoria.

No saldrá de inicio, ya que su posición está bien cubierta por el mejor sub 23 de la liga en el mes de febrero, Johnny Cardoso, cuya irrupción ha hecho que la baja del campeón del mundo no haya sido un drama. Incluso la buena adaptación del internacional estadounidense ha quitado tensión en el tira y afloja de la negociación para la renovación de Guido Rodríguez, que si en la previa del duelo en Zagreb Ángel Haro hacía unas declaraciones mostrándose pesimista y señalando al entorno del jugador como principal problema, ahora las posturas parecen haberse acercado con guiños de un lado y otro.

"Bueno, no me gusta a mí mucho hablar de eso, de este tema. Lo vamos a hablar tranquilos, ya hablaremos y explicaremos un poquito todo", decía el futbolista antes de que José Miguel López Catalán, vicepresidente del club, apuntase que "seguro que llegará otra vez el momento de sentarse a hablar". "Llevamos mucho tiempo queriéndolo renovar. Año y medio o dos intentando esa renovación. Hemos hecho varias ofertas, la última expiraba en enero y no fue aceptada por él. Para nosotros es importante que los jugadores estén felices en el Betis. Ésa es una clave de nuestro éxito, la felicidad de los jugadores", insistió. Esta semana nació la hija de Guido Rodríguez en Sevilla y el jugador escribió: "Feliz día de Andalucía. Estamos enamorados de esta ciudad y de tener una hija sevillana. Ojalá pueda crecer en este lugar tan lindo".

También confirmó su vuelta Ayoze, que sufrió un esguince de ligamentos del tobillo derecho el 13 de enero por la dura entrada del jugador del Granada Bruno Méndez. "La entrada que me hicieron no tuvo sentido ninguno, al final he estado casi dos meses fuera y él ha seguido jugando. Fastidia un poco todo esto", argumentó el jugador, quien confirmó su presencia en el Metropolitano: "La pasada semana me entrené por mi cuenta y esta semana ya entera con el grupo. Voy cogiendo el ritmo y las sensaciones otra vez y el míster decide lo que quiere para el partido. Yo estoy preparado".

Altas y enfermería

Pellegrini contará para este encuentro además con otros tres futbolistas tras cumplir su preceptiva sanción. Marc Roca, Miranda y Sokratis volverán a la convocatoria.

Por contra, la enfermería sigue llena aunque a lo largo de este mes de marzo debe vaciarse si no hay más inconvenientes. Isco debe regresar a final de mes, como Bakambu, mientras que Abner, Marc Bartra, Sergi Altimira y Ruibal deberán regresar en las próximas semanas. Claudio Bravo ha vuelto a recaer mientras que Fekir, operado de la fractura de los huesos propios de la nariz, debería estar disponible ya la próxima jornada adaptado ya a los entrenamientos con una máscara que le proteja la zona afectada.