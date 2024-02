Bakambu estará como mínimo "un mes de baja" por un pinchazo en el sóleo

El africano Cédric Bakambu debutó como titular en el Betis el pasado jueves. El delantero congoleño partió de inicio en el esquema de Manuel Pellegrini en la vuelta de la eliminatoria de Conference frente al Dinamo Zagreb, ofreciendo movilidad y presencia en su posición de delantero. De hecho, ya en su primera aparición ante el Alavés mostró movimientos interesantes en la parcela atacante, aunque no pudo convertir la ocasión que tuvo en el tramo final.

En tierras croatas, en su primer partido en el once inicial, la actuación del delantero estuvo marcada por el maravilloso gol que anotó al borde del descanso, rematando de tacón un buen paso raso de Aitor Ruibal para empatar la eliminatoria. Sin embargo, el congoleño guardará un recuerdo aciago de su visita a Zagreb, pues se lesionó a mediados de la primera mitad y estará de baja al menos un mes, además de la derrota final de su equipo y la consecuente eliminación europea.

Pellegrini confirma su lesión

Este mismo mediodía, en la rueda de prensa previa al compromiso liguero frente al Athletic Club, el Ingeniero ha reconocido la lesión de Bakambu y ha detallado el tiempo que estará lejos de los terrenos de juego: "Bakambu tiene una lesión en el gemelo, en el sóleo, y yo creo que va a estar al menos un mes fuera", ha declarado el técnico chileno en la antesala del choque con el Athletic, para el que también serán baja los lesionados Isco, Guido, Ayoze, Abner y Bartra y los sancionados Sokratis, Miranda y Marc Roca.

Bakambu tuvo que abandonar el terreno de juego del Estadio Maksimir al descanso y fue sustituido por Willian José. En sus declaraciones post-partido, precisamente, el congoleño ya avisó de sus problemas físicos: "Me duele el gemelo. No sé lo que tengo, lo estudiaremos con el cuerpo técnico, pero me dio el pinchazo desde el minuto 20 y era complicado seguir", admitió el ariete.

De esta forma, el punta africano se perderá la visita al Civitas Metropolitano para el encuentro con el Atlético de Madrid, el enfrentamiento ante el Villarreal y la cita con el Rayo Vallecano, que será el último choque antes del parón de selecciones. La competición regresará el fin de semana del 31 de marzo con el Girona-Betis.