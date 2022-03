Marc Bartra: "Dimos un puñetazo en la mesa, queremos más"

El Betis rompió su mala racha con la victoria ante el Athletic. Aunque en el vestuario no existía preocupación por esos cinco partidos sin ganar, el triunfo sí sirvió para elevar la confianza en un momento clave de la temporada.

"Fue un partido como siempre ante el Athletic, muy disputado, que sabes que ganar tienes que trabajar mucho. Fue uno de esos días que damos un puñetazo encima de la mesa, de decir aquí estamos, queremos más. Queremos estar arriba ante un rival que pone las cosas difíciles", ha indicado Bartra en la televisión del Betis, en la que incidió en la relevancia del triunfo: "No solamente a nivel de clasificación, que nos permite dejarlos a 9, no sólo por el rival, sino por el momento. Veníamos haciendo las cosas bien, pasamos fases de Copa, llegamos a la final aun sin ganar, pero el equipo merecía una victoria, una portería a cero, la manera en la que se ganó, sufriendo y trabajándolo. El equipo se ha hecho en base a ganar y ganar".

El defensa bético, además, destacó en la influencia que la victoria puede tener para el jueves. "Estos cinco partidos anteriores no se ganó, pero la imagen no era mala. Había cosas para mejorar, como también ganando, pero el fútbol son los resultados, una victoria te da todo eso. En un día que llega en un momento para coger confianza, llegan partidos importantes, el jueves nos jugamos mucho, es un partido determinante, clave. Ojalá se pueda repetir el jueves", ha comentado Bartra, que ha señalado que el equipo se encuentra bien: "A nivel físico, nos han pasado datos, estamos teniendo los más altos de la temporada. Quizá mental, con lo de competir cada tres días, no todos los jugadores están acostumbrados a eso, pero lo estamos haciendo. Los que somos más veteranos también podemos aportar nuestra experiencia, el míster es el jefe y es el que sabe llevar eso. Es la primera vez para mucho, pero a nivel mental se está llevando mucho mejor de lo que podía esperar. Ojalá pueda ser así la siguiente temporada y forjar un equipo así".