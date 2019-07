La portería del Beti según Rubi

El Betis se está moviendo en el mercado para sustituir a Pau López y los técnicos van definiendo poco a poco el perfil adecuado. De hecho, el propio Rubi, durante su entrevista en los medios oficiales del club, ha explicado las posibilidades que existen para aumentar la competencia en la portería verdiblanca.

"Si tienes dos porteros de máximo nivel para ser número uno, pero aceptan la competencia y que van a defender al Betis seas titular o seas suplente y van a aportar siempre, yo encantado y el Betis encantado porque tiene la portería totalmente cubierta con dos profesionales que van a tolerar y trabajar duro para jugar siempre, porque sabéis que esa posición es la más difícil de rotar. Se puede rotar, pueden pasar cosas, siempre estoy abierto a rotar, pero no es la más fácil, ir cambiando de portero cada dos por tres. En el caso de que esa pieza no se encuentre, quiere decir que bajas un poco el nivel de la portería, ganas tranquilidad en cuanto a gestión de grupo, el club… Pero a lo mejor lo puedes enfocar de dos formas: con un jugador más veterano que asuma ese rol y sepas que te va a dar garantías si tiene que jugar, o con un jugador joven que en un momento dado hace ese cambio y pelea por ser número uno. Y todo eso es lo que estamos mirando y analizando en función del mercado, el mercado te va marcando”, ha asegurado el técnico, que también ha mostrado su confianza en el trabajo que viene realizando el club: "Hay que estar tranquilos. Los profesionales del club trabajan 24 horas y cerrar un fichaje en un día no es fácil. Requiere una ingeniería tremenda. El club está trabajando y van a llegar cosas seguro. Nuestros mejores fichajes son los que jugadores que vamos a incorporar y son del Betis".

Precisamente, el técnico ha mostrado sus ganas por contar cuanto antes con los internacionales béticos que han participado con sus selecciones este verano. "Los espero porque como veis estamos trabajando tantas cosas que luego tengo que volver a empezar con ellos para volver a decir mira, hemos entrenado todo esto, hemos trabajando, lo seguiremos haciendo, pero es volver a empezar como entrenador a transmitir ideas, ya llevamos muchas charlas y hay que hacerlo con los nuevos. Tengo ganas de sacarme ese trabajo y que quede la cosa más definida, que se vayan acercando esos 15 días antes de LaLiga para poder tener el grupo un poco más cerrado", ha finalizado.