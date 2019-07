El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer, Rubi, ha ofrecido una entrevista en los medios oficiales del club, en los que ha explicado las claves de su método y cómo se los está transmitiendo a los jugadores en cada entrenamiento. "Queremos ser un equipo con valentía", ha comentado Rubi, que también ha asegurado que está insistiendo en los conceptos defensivos.

"Queremos transmitir valores de valentía, ser un equipo que siempre intente atacar y controlarlo todo. Coges el juego, lo desmenuzas y lo intentas todo. Pero siempre siendo ofensivos", ha comentado el entrenador catalán, que también le ha quitado importancia a eso de su fórmula: "El método Rubi no hay, porque habría 100.000 métodos de entrenadores. Me gustaría que el equipo empezara a plasmar las ideas, pero llegarán con la mochila cargada por el trabajo. Hay que tener tranquilidad, porque no están en las mejores condiciones".

El técnico verdiblanco también ha dejado claro que su equipo comenzará con una zaga de cuatro: "Va a marcar el desarrollo de la temporada. La propuesta de empezar con una defensa de cuatro puede salir bien. El tiempo dirá que nuestro análisis no ha sido erróneo. Un entrenador no puede tener sólo un sistema, tienes que ir variando. Y hay partidos, a lo mejor resulta que tienes todos los laterales lesionados y juegas contra un equipo que va bien por dentro y te merece la pena jugar con cinco atrás. El objetivo a corto plazo siempre es ganar. Ojalá que el primer sistema de juego valga para todo el año. Siempre todo dentro una de idea de juego, no cambiar por cambiar y volver loca a la gente".

Análisis del Betis

Rubi conoce al Betis de sus cuatro enfrentamientos de la pasada temporada y en su diagnóstico el técnico considera que deben reforzarse los conceptos defensivos. "Nosotros tenemos que ser rápidos en saber qué cosas les puede costar más o menos. No siempre le entrenador llega con su libro y cada equipo siempre tiene las mismas dificultades. El año pasado llegamos al Espanyol y sabíamos que teníamos más dificultades en implantar lo ofensivo. Lo defensivo era un equipo que ya que lo trabajaba mucho anteriormente y pensábamos que ahí era más fácil. A lo mejor aquí pensamos que es un poco al revés, que sabemos que ofensivamente hay muchas cosas y que están muy bien y defensivamente vemos cosas que podemos hacer de otra manera y ahí tenemos que estar un poco más pesados. También es ver cómo el jugador va absorbiendo, los ejercicios si lo entienden, en los partidos ver si se está trasladando qué de lo que hacemos. Eso es tarea del cuerpo técnico para ver lo que el equipo necesita y el entrenador quiere", ha indicado el preparador, que aun así entiende que su equipo será más fuerte en otras facetas: "Aún nos faltan muchas cosas y otras que hemos hecho un primer trabajo hay que perfeccionarlo. Queremos que el jugador vaya absorbiendo. En el fútbol obviamente tu equipo será más fuerte en unas cosas que en otras porque dependen las características de los jugadores, la idea del entrenador… Pero tienes que intentar serlo en todo si puedes porque la competencia es muy grande y no hay que renunciar nunca a nada. Ni la técnica, táctica, balón parado, tema físico".