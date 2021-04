Tras ganarse un hueco en la primera plantilla del Betis durante la pretemporada, Aitor Ruibal también ha ido adquiriendo la confianza de Manuel Pellegrini, que tiene al atacante como uno de los jugadores más utilizados de las últimas semanas.

"Al principio estaba a ver si salía o me quedaba, la pretemporada fue buena, decidieron que siguiera y al final con trabajo, humildad y no bajar la cabeza, seguí creyendo y aproveché las oportunidades", ha asegurado el catalán en la Cadena Cope, que también ha dejado a un lado su posible renovación para centrarse en el objetivo del equipo en este final de campeonato: "Estoy muy contento, ahora quedan nueve finales importantísimas y en eso estamos, mentalizados en conseguir el objetivo, vamos a por todas, son nueve finales y debemos sacar los máximos puntos posibles. ¿Renovación? Estoy muy tranquilo y centrado en el juego, el futuro lo llevan mis agentes, si dan el primer paso lo damos nosotros, pero no tengo ni idea, no estoy metido en eso sino en la Liga y meternos en Europa".

Además, Ruibal se ha referido a nombres propios como el de Pellegrini o Joaquín. "Su currículum lo dice todo, poco puedo decir yo, se le entiende a la perfección e intentamos hacer lo que nos pide", ha indicado sobre el entrenador chileno. "Es una leyenda para el Betis, puedes sentir un poco de presión pero lo llevo genial, él me ayuda muchísimo y me aconseja, le estoy muy agradecido".

También se ha referido el atacante a su relación con Emerson, con el que ha conectado a la perfección en la banda derecha, y a su relación con Borja Iglesias. "Él me ayuda en ataque y yo a él en defensa, estamos compenetrados. ¿Con Borja Iglesias? Hemos congeniado muy bien, ahora está en muy buen momento. El golpe es el que es, tiene seis grapas, el problema no son las grapas sino la inflamación del cuádriceps, a ver cómo evoluciona".