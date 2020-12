Alfonso, a la espera de profundos cambios en la junta del Betis

El ex futbolista del Betis Alfonso Pérez Muñoz, que en su momento estuvo en la candidatura de Rafael Salas, sigue de cerca todo lo que acontece en el club verdiblanco de cara a la junta del 21 de diciembre. Una cita en la que entiende que debe haber cambios en la cúpula actual que ocupan Ángel Haro y José Miguel López Catalán.

"Ellos ya han tenido su oportunidad de gestionar el Betis a su manera, pero si no encajan es como un entrenador (...). Después de varios años de fracaso, porque la palabra es ésa, es una cuestión de que tiene que entrar la pelota y así se van a valorar las cosas. La etapa de Haro y Catalán ha terminado en el Betis, lo que no entiendo es por qué no dan un paso a un lado y dejan a otra gente", dijo en goal.com.

De cara al futuro, y si se diera el caso, Alfonso no descartó la posibilidad de trabajar con Lorenzo Serra Ferrer: "Con Serra me llevo bien. He tenido mis discrepancias con el míster. Las he tenido como jugador en su momento y después de jugar al fútbol las llevo bien. Que en su momento comenté que lo habían utilizado y no le gustó, yo lo respeto, pero es la verdad. La candidatura de Haro y Catalán utilizaron a Serra para ganar las elecciones y así fue, luego le dieron una patada como se pudo ver. Pero yo me llevo bien. Si un día coincidiésemos en el Betis tendríamos que mirar qué condiciones y cada uno su parcela. Él tiene una forma de ser y yo tengo otra, pero todo el mundo se puede entender. Está claro que podría ser que fuese él solo, y podría ser que en un futuro, dependiendo con qué candidatura o presidente, podría a lo mejor trabajar con él. Él quiere lo mejor para el Betis, como yo".

"Este año sí que es verdad que ha sido algo especial por el tema del Covid-19 y lo restringido de todo a nivel económico y fichajes, con la incorporación de un nuevo director deportivo, en un nuevo proyecto más y siempre es la misma película. Esto es lo que han querido los socios compromisarios y es lo que hay que aceptar. Todos los béticos queremos lo mejor para el Betis, esté quien esté y el día de mañana veremos qué es lo que pasará. Es un proyecto más que creo que se va a tirar a la basura si la situación no cambia", concluyó Alfonso.