Alfonso: "A este Betis no volvería, soy una persona muy directa y muy seria"

El ex futbolista del Betis Alfonso Pérez Muñoz ha analizado en 7 TV diferentes temas de actualidad del cuadro verdiblanco.

El Betis de Lopera y el actual de ABA

"El Betis ha evolucionado mucho, sobre todo al nivel de imagen y marketing. Lopera hizo fichajes de gran envergadura y se consiguieron cosas importantes. Hizo cosas muy buenas y otras en las que yo creo que se podría haber actuado de otra forma".

Posible entrada en este Betis actual

"A este Betis no volvería. Soy una persona muy directa y muy seria. Me gustaba mucho el proyecto de Rafael Salas. Me parecía una persona muy bética que no tiene la necesidad de estar vinculado a un equipo de fútbol. Muchas veces me cuesta creer que con lo que ha significado Alfonso para el Betis, no esté ahí. Y al igual que Alfonso otros futbolistas. No es que yo tenga que estar ahí. Pero es triste que no haya jugadores del club dentro de él".

Plantilla actual

"El motor del Real Betis es Canales, es el que sabe manejar las pausas y los tiempos dentro del partido, para mí es el que tiene más calidad junto a Fekir. Cuando él no juega se nota bastante".

El momento de Borja Iglesias

"Ha demostrado que ha marcado goles en los equipos en los que ha jugado. Muchas veces por mucho que uno lo intente no tiene suerte de cara a puerta. Yo también he pasado rachas negativas, no tanto como las de Borja pero cuando pasas partidos sin marcar llega un momento en el que psicológicamente te resientes. Pero bueno, son rachas que pasan y seguro que cuando marque el primer gol vendrán muchos más".

Irregularidad

"El éxito es la buena planificación, hay que tener gente que sepa y contar con la confianza de los que mandan. Entiendo que no es fácil, porque luego puedes fichar un buen jugador y que no se adapte. Pero cuando año tras año vas dejando mucho que desear es porque algo no se está haciendo bien".

La labor de Antonio Cordón

"Este año ha sido un poco atípico y no todos los equipos han podido fichar. No se puede valorar con exactitud lo que hayan hecho los equipos. En el Betis ha llegado un nuevo director deportivo y eso necesita un tiempo para aclimatarse. Es un año en el que no se puede valorar aún la planificación deportiva. Hay que tener confianza un año más, no queda otra, porque siguen los mismos dirigentes".

El futuro del Betis en la Liga

"El tiempo colocará a cada uno en su sitio, pero ahora mismo en la liga española hay equipos muy potentes. Ojalá el Betis esté ahí arriba".