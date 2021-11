Betis, la autocrítica como medicina para el derbi

El Betis llegó ayer de Leverkusen en una jornada de descanso que estuvo cargada de mucha reflexión y autocrítica. "El equipo es consciente de la situación en la que se encuentra. Tenemos que hacer una buena autocrítica, analizar por qué hemos caído en este bajón y el domingo intentar cambiar la cara", dijo Manuel Pellegrini en la rueda de prensa posterior al partido en el BayArena, y así transcurrió una jornada en la que los verdiblancos trataron los diferentes motivos para firmar dos pésimos resultados que estuvieron acompañados de una imagen muy mala, intentando que mañana la historia sea totalmente diferente.

Y es que el Ingeniero tiene muy claro que la mejor medicina para el derbi pasa por hacer una profunda autocrítica, ya que son varias las causas de estos dos importantes tropiezos consecutivos de los de Heliópolis.

Pellegrini no ha estado inspirado en los dos últimas citas: excesivas rotaciones y malos planteamientos

El primero de los motivos pasa por las excesivas rotaciones realizadas por el preparador chileno. Muchos cambios de un encuentro a otro en el once (hasta diez en Leverkusen con respecto al Metropolitano), con decisiones que generaron un profundo debate, como la suplencia de Fekir en Madrid, y planteamientos como en el BayArena que sorprendieron muchísimo, con un Betis con el centro del campo despoblado que acabó desarbolado por las flechas (Diaby, Frimpong, Adli, Paulinho...) alemanas, con un once inicial que volvió a generar dudas y una lectura de partido con cambios nada acertada. Sin duda, un segundo borrón consecutivo de Pellegrini, pero eso no quita que el actual inquilino del banquillo heliopolitano siga siendo lo más fiable de este Betis, con un dato (@LaLigaenDirecto) que lo deja muy claro: antes de llegar Pellegrini, el conjunto verdiblanco sumaba 3 victorias en 19 partidos.

A pesar de estos dos golpes recibidos, el chileno sigue siendo la figura más fiable del equipo bético

Hoy, que el Betis lleva dos derrotas seguidas casi un año después, se habla de una pequeña mala racha, lo que da valor al buen hacer del preparador de Santiago de Chile, que sigue haciendo un milagro deportivo con los mimbres que tiene (dudas en la portería, defensa blanda, falta de físico, ausencia de más músculo y empaque en el centro del campo, de más velocidad y desborde en las bandas, el mal momento que arrastra Canales...). Y es que otra de las causas tiene que ver con la planificación y la confección de plantilla que viene haciendo el Betis desde hace varias campañas hasta hoy.

El Betis arrastra una falta importante de calidad física en el plantel desde hace años y en Leverkusen se vio

Y concretamente, en lo referente a la falta de calidad física, que quedó patente, de nuevo, ante un Bayer Leverkusen que a base de ritmo, intensidad y velocidad acabó pasando por encima de los verdiblancos, carentes en el plantel de jugadores con ese tipo de características en el perfil. En definitiva, un cúmulo de circunstancias y factores que influyen en el caminar del Betis en una semana que espera acabar de la mejor manera, con una victoria en un derbi en Heliópolis con la que empezar a maquillar unos números muy pobres en los duelos de la máxima rivalidad en territorio bético.

El Betis sólo ha ganado al Sevilla, en Primera y en el Villamarín, en 3 ocasiones en lo que va de siglo XXI

En este apartado, el Betis ha conseguido sólo 3 triunfos en los últimos 21 años en los derbis disputados, en su estadio, en Primera División: en las temporadas 2004-05 (1-0), 2005-06 (2-1) y en la 18-19 (1-0), con la figura de Lorenzo Serra Ferrer siempre presente tanto en el banquillo como en la dirección deportiva. El resto del saldo son 10 empates y 5 victorias sevillistas (0-1 en la temporada 2002-03, 02 en la 2007-08, 0-2 en la 2013-14, 1-2 en la 2016-17 y 1-2 en la 2019-20).

Un bagaje muy pobre de los verdiblancos en el Benito Villamarín en lo que va de siglo XXI en partidos ligueros en la máxima categoría del fútbol español, de ahí que Pellegrini y sus hombres tiren de autocrítica como mejor medicina para el derbi.