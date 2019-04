Ha justificado Setién en más de una ocasión su elección de los jugadores, pero su criterio ha sido más que discutible. "No soy caprichoso, trato de valorar muy bien las cosas que hago", llegó a indicar el pasado sábado antes del duelo ante el Valencia. El ostracismo de jugadores como Javi García o Sergio León , con roles principales el pasado año, no ha ido en paralelo al rendimiento del equipo y se ha echado en falta que los utilizase más ante la falta de resultados de sus apuestas iniciales. Las alternancias a otros como Feddal, Barragán, Tello o Loren tampoco han beneficiado ni al rendimiento individual ni al colectivo e incluso la ausencia de Bartra en un partido clave como el derbi también se apunta en el debe del entrenador en el manejo de los recursos.

Feddal: "Si no nos metemos en Europa será un fracaso"

En las redes sociales se sucedieron ayer los mensajes de jugadores verdiblancos pidiendo confianza en el equipo hasta el final para lograr el objetivo. Uno de ellos lo colocó Zou Feddal, que luego fue protagonista en la televisión oficial del club. El central, titular en las últimas semanas, se mostró tan contundente como siempre en su mensaje y dejó claro que no jugar en Europa el próximo año sería un fracaso.

"¿Cinco finales? Antes nos quedaban 13... A lo mejor nos metemos y recordamos esto como qué sufrimiento. Al final el equipo es consciente de lo que nos jugamos y nuestra obligación es meternos en Europa, y si no será un fracaso. Si queremos crecer como club tenemos que ser más exigentes e ir a por más para poder crecer y meternos en la parte de arriba", afirmó Feddal, que aseguró entender el enfado de la afición: "Últimamente no nos están saliendo bien las cosas. Yo sólo puedo decir que lo más importante de un jugador es dar el 100%, luego las cosas salen mejor o peor... Mis compañeros lo dan todo. Que las cosas no nos salen es verdad, y el cabreo de la afición es entendible porque espera mucho de nosotros y están en su derecho. Nosotros los hemos hecho entender que podemos estar ahí arriba y es normal que la reacción sea ésa. El problema es que por cualquier ocasión que nos crean nos hacen gol y luego nos cuesta meterlo. Nuestra manera de jugar es atacar y defender hacia delante y eso supone que hay un riesgo. Es complicado de explicar. Tienes posesión, tienes cosas buenas, llegas al borde del área rival pero nos cuesta finalizar. El equipo rival se va metiendo en el partido hasta que encuentra un balón parado, que nos cuesta defender, o un contragolpe".

Sobre las dos últimas dos derrotas, el hispano-marroquí no buscó excusas. "Hemos perdido y algo habrán hecho mejor que nosotros. Para mí el fútbol es el resultado. Y para todo el mundo, supongo. Cuando tú no ganas un partido, de aquí a cinco años nadie se acordará de quién jugó mejor, se acuerda del que ganó. El que gana es el que supuestamente ha hecho las cosas mejor o ha sabido entender el partido mejor. Ayer tuvimos a un gran rival y tiraron cuatro veces y dos goles. Es difícil de entender. Estas explicaciones a lo mejor las tendría que dar el míster... No es el mejor momento para agachar la cabeza. El grupo está muy unido. Aquí somos todos culpables. No señalamos a nadie. Todos los que estamos en el club, los que dirigen, los que jugamos, todos tenemos la misma culpa", dijo Feddal, que prefiere no echar cuentas para Europa: "Mientras las matemáticas lo digan hay posibilidades. Pero si empezamos a ser cálculos las cosas no nos van a salir".