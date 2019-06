El presidente de Betis, Ángel Haro, y el vicepresidente, José Miguel López Catalán, han ofrecido una extensa rueda de prensa en la que han explicado, entre otras cosas, los motivos de la salida de Lorenzo Serra Ferrer.

Decisión consensuada

"No ha sido una decisión caprichosa ni personal, decisión meditada y trabajada en la cual yo me hago responsable. Me siento apenado por el trato injusto recibido a José Miguel López Catalán. Es una persona que nunca ha tenido notoriedad pública. Llegó en 2014 comprando acciones. Llegó en un Betis en Segunda y desde entonces no ha parado de trabajar de forma desinteresada. Tanto él como yo no hemos cobrado nunca un duro y le hemos quitado tiempo a nuestra familia y nuestra empresa sin esperar nada a cambio. Siempre lo hemos manifestado. ¿Problemas de ego?, Me sorprenden. José es la persona que más ha tirado del carro. Se levanta todos los días hasta involucrar a las personas de lograr objetivos. A mí me convenció en 2014. Betis TV, Gol Sur, abono infantil… y fue idea suya el traer a Lorenzo. Al margen del Betis no se puede ser mejor persona de lo que es. Nunca va con intensión de hacer daño a nadie. El trato en las redes es injusto, indecente y canallesco. Creo que Lorenzo se ha equivocado al considerar que los argumentos expuestos eran personales".

Salidas de Haro y Catalán

"Los que reclaman la salida de Catalán tienen que tener claro que si sale yo saldré con él. Cualquier ataque a López Catalán es un ataque a Haro" .

Marcha de Serra

"No hubo intención de humillar a nadie. En el caso de Lorenz, siento que lo haya sentido así. Los hechos son como él relata. El 22 de mayo le propusimos cambios. Él insistió en que ese argumentario se lo diera por escrito y fue un documento privado de trabajo entre dos cosejeros delegados y un alto ejecutivo. Eso no se debe entender nunca como una humillación. No le invitamos a salir. Nosotros estuvimos callados e intentamos hasta el mismo lunes por la tarde que Lorenzo se quedara con nosotros. Entendíamos que estar en el máximo organismo, la decisión no es una humillación. Entendimos que es donde más podía ayudar al Betis. Le dijimos, yo mismo, prueba unos meses y si no te sientes útil siempre tienes la opción de irte. No hubo manera de convencerlo. Se le ofreció el contrato que llegó. Le ofrecimos las mismas condiciones que hora. El pasado lunes José Miguel le dijo que si era por el tema de dinero le respetamos el contrato actual. Lógicamente algo habremos hecho mal cuando nuestra intención era que se quedara y no lo conseguimos. Aquí termina este asunto, creo que al Betis no le interesa tener heridas abiertas. Lorenzo nos ha tratad siempre con respeto y aprecio y le digo púbicamente que esta es su casa y que se quede con lo bueno que hemso compartido juntos".