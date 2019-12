El Betis se va a mover en el mercado invernal, en el que viene trabajando desde hace semanas para reforzar, sobre todo, la medular. Los nombres de Carles Aleñá o Renato Tapia están encima de la mesa de los técnicos béticos.

"No te puedo decir un número, pero estamos pensando opciones de uno al menos. Dos, posiblemente", aseguró anoche el presidente, Ángel Haro, que confía en tenerlos cuanto antes: "Me gustaría que no hubiera que pasar un periodo de adaptación". Eso sí, el presidente bético tampoco quiso entrar en nombres propios: "Eso no lo puedo decir, hay nombres que están apareciendo".

Los movimientos del Betis también dependerán en parte de lo que suceda con Lo Celso y el Tottenham, que puede ejercer la opción de compra en enero, lo que ayudaría a las arcas béticas. "No tenemos noticias relativas a la opción de compra. Entendemos que la ejercerá porque si no, se le grava mucho. Si no, vendrá encantado después de la cesión", indicó el dirigente.