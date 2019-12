Pone fin hoy el Betis a 2019, un año que se fue dejando por el camino las ilusiones con las que se inició, con la visita del Atlético de Diego Simeone al Benito Villamarín. Es el argentino una bestia negra para los verdiblancos, pero ese triunfo del pasado año y la dinámica positiva que atraviesan ahora los de Rubi convierten el duelo en una reválida a la mejoría iniciada en el último mes.

Pretenden los heliopolitanos continuar la escalada en la tabla para acercarse a la zona europea y eso pasa ineludiblemente por seguir sumando puntos al casillero, por más que el rival sea el más sólido de la categoría. Ni la revolución experimentada el pasado verano, con la salida de pesos pesados como Griezmann, Godín o Juanfran o las escapadas de Lucas Hernández y Rodrigo, han cambiado la identidad de este Atlético, el equipo menos goleado de Primera con sólo diez tantos encajados en 17 jornadas.

En el Betis se respira un ambiente distinto. Diez puntos de los últimos 12 y, sobre todo, los convincentes triunfos ante el Valencia y el Athletic al calor del Benito Villamarín han virado por completo el panorama de Rubi. De encontrarse casi con las maletas en la puerta, el técnico sí goza ahora de confianza para desarrollar su estilo, a la espera de esos refuerzos invernales que aumenten las alternativas, sobre todo en la medular.

Fuerte arranque El Betis suele meter un ritmo alto en sus inicios como local para sorprender a sus rivales y adquirir ventaja

Ese quebradero de cabeza que le ha supuesto el centro del campo parece haber hallado una solución con ese híbrido entre pivote y tercer central con el que vienen actuando Bartra o Édgar, una pieza que se mantendrá ante el Atlético con el catalán como más previsible ocupante. A la espera de que Canales se muestre más activo y Guardado con su mejor versión del año, la ofrecida ante el Athletic, el Betis se encomienda a la capacidad para generar ocasiones.

Le suelen meter ritmo los verdiblancos al arranque de los partidos, una manera de sorprender a los rivales e incluso de adquirir ventaja en el marcador. El despliegue de los laterales, Álex Moreno y Emerson, profundos en sus penetraciones; la inteligencia de Joaquín para leer el juego, ya sea para combinar o incluso para anotar; y la pegada de Fekir, más peligroso cuanto más cerca de la portería contraria, otorgan al Betis un ramillete de fórmulas para inquietar a los contrincantes, aunque éste sea este rocoso Atlético de Simeone.

Rival De las botas de Joao Félix parten las mejores acciones de ataque, aunque al Atlético le está faltando eficacia

No se esperan demasiadas sorpresas en las alineaciones de ambos entrenadores. Si Simeone ha enseñado durante la semana un once al que regresarán el lateral brasileño Lodi y el mexicano Héctor Herrera, que cubrirá la baja del capitán Koke, y que tendrá en Joao Félix a ese factor desequilibrante para generar fútbol, tampoco se esperan grandes cambios en el once bético, después de que Rubi otorgase descanso en la Copa del Rey a la mayoría de los jugadores que hoy saldrán desde el inicio. La única duda en verdiblanco reside, una vez más, en la delantera, aunque el hecho de que Borja Iglesias rompiera su sequía goleadora en la pasada jornada le otorga cierta ventaja con respecto a Loren, el máximo realizador bético en esta temporada.

Delantera La inteligencia de Joaquín y la pegada de Fekir siempre otorgan oportunidades de gol para un Betis muy ofensivo

Si los precedentes de la última década favorecen al Atlético, que ha contabilizado cuatro victorias, dos empates y una sola derrota en sus visitas al Benito Villamarín con Diego Simeone como técnico, Rubi se aferra a su estadística particular frente al argentino. Dos victorias, con Levante y Espanyol, y una derrota, durante su etapa en el Sporting, acumula el preparador catalán cuando actuó como local ante el argentino, un buen registro que también debe servir de estímulo para el duelo de esta tarde.

Con el catalán Estrada Fernández como árbitro, el Betis buscará despedir 2019 con una sonrisa que, al menos, permita recuperar parte de la ilusión con la que llegó el año y que empezó a torcerse en aquella triste noche de Reyes en Huesca. Luego llegarían las decepciones en la Copa o la Liga Europa, el adiós de Serra y Setién y las dudas en el arranque de Rubi... Demasiadas decepciones para un club que debe empezar a codearse con grandes como este Atlético que visita hoy Heliópolis.