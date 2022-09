Bravo: "Hubo opciones de salir; o me quedaba aquí o se acababa mi carrera"

El portero del Betis Claudio Bravo ha ofrecido una interesante entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha tratado diferentes asuntos a nivel personal y colectivo de la presente temporada.

Ilusión de cara a esta temporada

"Siempre la ilusión es estar en lo más alto. Hay que aspirar al máximo de tus capacidades y de las del grupo. Aspirar al premio mayor. Todos somos conscientes de la forma en la que estamos compitiendo. Queremos llegar a lo más alto, hasta donde nos dé".

Inicio de liga

"La temporada anterior fue buena, terminaos de buena manera. Rozamos los puestos de Champions y ¿por qué esta temporada no? Tenemos los mismos jugadores, la plantilla se reforzó de buena manera y conocemos a los rivales y mira, ¿por qué no? Tenemos jugadores y equipo para hacer las cosas bien".

El problema de las inscripciones

"No lo pasé mal, pero sí que tenía la sensacion de querer competir. Estoy habituado a entrenar y jugar, y no entrenar y no tener la sensación de jugar. Pero fuera de esto estaba la tranquilidad de que el tema se iba a resolver. Nunca me vi fuera. Mi idea era muy clara. No voy mentir, había opciones de poder salir. Había un par de lugares a los que poder ir, pero desechamos esas opciones porque mi familia es importante en esto. Estamos felices, cómodos, estoy un club que hace las cosas bien. No era la idea salir de aquí, sino quedarme y seguir como hasta ahora".

Renovar

"Yo tengo la mente puesta aquí. Si el tiempo me lo permite y puedo extender una temporada más, aquí soy feliz. Tuve la oportunidad de salir ahora, pero no. O me quedaba aquí o se acababa mi carrera, el club lo sabía y no habría problema. Mi fmailia y yo estamo muy cómodos aquí. No me agradaría irme a otro sitio. Aquí tengo una gran afición, un buen club, un vestuario increíble... Pelear en lo más alto es lo que me mantiene activo. Siendo sincero, no tengo la visión tan lejana en cuanto a extender mi carrera en otro lugar. Si es aquí, lógicamente sí, pero tienen que pasar algunas cosas. Veremos si continúo o no, pero planificar con la familia irme a otro país es más complejo. En mi caso hay más vías y no sólo el fútbol".

Joaquín

"Los vestuarios necesitan de gente grande, que se haga respetar, de gente que haga seguir al resto. Hay cosas que no se compran en una farmacia. Los demás te siguen viendo entrenar, que sigues compitiendo como si lo hiciera con 20 años y eso lo transmite y le hace bien al vestuario".