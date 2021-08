Canales: "Es una pena, la he tenido y en esos detalles se va el partido"

Sergio Canales fue el encargado de atender a los micrófonos de Movistar LaLiga al término del Betis-Cádiz, un partido que, según el análisis del cántabro, no terminó con los tres puntos en casa por detalles como el error en el penalti y el suyo al marrar una clara ocasión al inicio de la segunda mitad.

Lo primero que hizo Canales fue "Agradecer una vez más la respuesta del público". "Sabíamos que iba a ser así y estamos muy agradecidos. Lo hemos puesto todo en el campo, hemos intentado generar. En muchos momentos nos ha faltado ese último pase para que llegase a buen puerto la jugada", dijo en un primer análisis.

Canales quiso sacar la lectura positiva. "A seguir. Teníamos en mente los tres puntos aquí hoy. Es una pena, el equipo ha hecho muy buen partido, todos muy solidarios. Yo la he tenido, no he marcado y, bueno, muchas veces el partido se te escapa por ese tipo de jugadas. Es una jugada clara que decide partidos, la he fallado, tengo que seguir mejorando y seguir mirando hacia delante", añadió sobre su gran ocasión al principio de la segunda parte.

"Es verdad que en dos balones largos se nos han plantado delante del portero, increíblemente. Son cosas que tenemos que mejorar", argumentó el organizador de juego del Betis. "En Mallorca pasó exactamente lo mismo, prácticamente tiraron una vez a puerta y nos metieron un gol. Son cosas que tenemos que ir mejorando si queremos estar ahí arriba. Ellos han estado once prácticamente en su área. Hemos intentado generar, hemos tenido fases que parecía que el gol podría llegar en cualquier momento. Y hay que seguir, esto acaba de empezar y seguimos en la misma línea", puntualizó.

El acento lo puso en los dos yerros que vio determinantes, el defensivo y el ofensivo, que corrió de su parte en esa ocasión marrada. "Antes de saltar al campo hemos dicho que no se podían poner por delante, que es un equipo que se siente muy a gusto así, y ante de los 10 minutos hemos cometido un error que nos ha costado el 0-1. Pero el equipo no ha tirado el partido, no hemos bajado los brazos, hemos seguido intentando generar. A seguir mejorando, no queda otra. Es una pena porque he tenido el partido y en esos detalles se te escapa", concluyó.