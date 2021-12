De Canales a Pellegrini

La magnífica trayectoria deportiva del Betis no sólo no altera el plan diseñado en la planta noble de Heliópolis sino que sirve para ratificar el mismo. La puesta en escena de la ampliación de contrato de Sergio Canales hasta 2026, con una programación especial en la televisión del club y una travesía en barco por el Guadalquivir incluidas, sólo ratifica ese estado de felicidad que vive el club verdiblanco, que continúa hacia delante con esa idea de renovar a sus piezas principales hasta llegar a Manuel Pellegrini.

El entrenador chileno es el gran artífice del cambio experimentado por el Betis en un 2021 para enmarcar. Tercero en la Liga y clasificado tanto en la Copa del Rey como en la Liga Europa, el equipo bético ha dado un salto más en su ambición hasta convertirse en una serie alternativa para pelear ese puesto de Liga de Campeones que ahora mismo ocupa en el torneo liguero.

El deseo de los dirigentes heliopolitanos pasa por asegurar la continuidad de Pellegrini más allá de 2023, fecha en la que finaliza su actual vinculación, aunque el chileno marca los tiempos. "Evidentemente es un activo muy importante del club, el trabajo que está haciendo lo valoramos mucho y también nos gustaría ampliar su vinculación. No nos obsesiona pero es algo que tendremos que afrontar a lo largo de la temporada", señaló ayer el propio presidente, Ángel Haro, sobre esa negociación pendiente con Pellegrini.

Si la cuestión económica no es el apartado principal de esa negociación con el entrenador, éste sí exige ciertas condiciones deportivas para prolongar su vinculación y seguir siendo la pieza principal de un proyecto a largo plazo. El técnico quiere garantías de que seguirá contando con una plantilla de alto nivel, una cuestión que también está unida a la disputa de competiciones europeas.

De hecho, tanto la renovación de Canales como la de Fekir, que se encuentra ultimada, se enmarcan dentro de esas líneas maestras marcadas por el entrenador chileno. "Soy razonablemente optimista", indicó Haro sobre el diálogo con Fekir, que también firmará un contrato hasta 2026 que incluirá la continuidad de su hermano Yassin, según informó goal.com. "Seguimos trabajando la dirección deportiva y todos los estamentos para que sigan aquellos jugadores que consideramos importante. Estamos en esa línea", aseguró el máximo dirigente verdiblanco. "El mejor fichaje lo teníamos aquí con Sergio (Canales). Ya lo vamos a conservar durante muchos años. Al final lo que queremos es hacer un grupo, que haya unión y realmente consigamos tener una conjunción que nos permita estar entre los equipos que luchan cada año por estar en las zonas altas de la clasificación. Esto se consigue manteniendo a los jugadores que consideramos más importantes para la entidad como Sergio", añadió el director general deportivo, Antonio Cordón.

El plan de Pellegrini pasa por mantener el crecimiento de la entidad cada año, como ya consiguiera durante su etapa en el Villarreal. Ese mensaje de ambición del técnico también ha calado en la plantilla, que ya no se conforma con lo realizado hasta el momento.

"No nos ponemos objetivos, pero tampoco tenemos miedo a los grandes retos. No creo que tengamos que ponernos techo, se trata de seguir queriendo ser mejores. Queremos hacer cosas importantes en todos los frentes. Estamos en un momento muy bueno, queda mucho, pero queremos seguir dando alegrías a los béticos y trataremos de dejar al Betis lo más alto posible", manifestó ayer Canales, uno de los referentes del vestuario y también de la afición. "Hay ambición y la he notado desde que llegué. Siempre he dicho que tiene una afición con una pasión que se parece a lo que yo siento cuando juego. Soy de la otra punta de España pero me siento de la casa. Me quedaría en el Betis toda la vida, pero siempre creciendo", añadió el cántabro, que también dejó clara su felicidad por este nuevo contrato: "Estoy muy agradecido, eternamente agradecido, siento que me han dado un cariño increíble. Estoy muy feliz, todo ha sido muy sencillo, estoy donde quiero y tenía las cosas muy claras desde el principio. Quiero dar las gracias a toda la gente del club porque me hacen sentir como si fuera de la casa".

"Sergio Canales es la vida misma, un ejemplo de superación, ya conocemos todos los problemas que ha solucionado. Es ejemplo para sus compañeros y la cantera. Encima juega muy bien el fútbol y todo eso es lo que hay que mantener y por eso el club ha hecho un esfuerzo. Estamos en la Torre del Oro porque Sergio es oro para el club, la afición y los compañeros", añadió Cordón sobre lo que significa Canales para el Betis. "Estamos muy bien, pero esto es muy largo, de momento nos comemos el turrón todos. Soñando sí he imaginado a un Betis en estos puestos, pero ahora se ha convertido en una realidad. Por ilusión, ganas y dedicación no será", manifestó el director general deportivo, que también participa del buen ambiente que se respira en el club heliopolitano.

Con la renovación de Canales, el Betis comenzó a hacer oficial ese plan diseñado de manera interna, que continuará con la ampliación, entre otros, de Nabil Fekir y que debe finalizar con la permanencia de Pellegrini.