Dani Martín, con la ilusión de triunfar en Heliópolis tras ser intervenido

El portero del Betis Dani Martín ha sido intervenido este viernes, como anunció el club verdiblanco días atrás sobre su operación, de una lesión de ligamento cruzado anterior que le provoca inestabilidad en su rodilla derecha. Y ha sido en Gijón, en el Hospital de Begoña, como ha publicado el diario asturiano El Comercio, donde se llevó a cabo la intervención.

Pero antes de ésta, en el citado medio, el cancerbero verdiblanco ha ofrecido una interesante entrevista, donde trató temas como la presión que existe en el Betis: "Incluso más. La masa social es enorme. Sevilla es una ciudad muy grande. No sólo es la ciudad. Es lo que hay alrededor. En la primera pretemporada que hice fuimos a México y allí había gente del Betis. La presión influye. Pero ¿desconfianza? No, no lo llamaría así. La desconfianza la da no jugar. A mí me gusta la presión. Aunque, claro, siempre hay un límite".

El ex portero del Sporting también muestra su opinión sobre las críticas que ha recibido por un sector de la afición verdiblanca: "Lógicamente, molestan. Dicen que los futbolistas no leen... Cuando son pocas críticas no importan. Cuando es una masa bastante grande de críticas molesta bastante. Pero esto es el fútbol. Si me hubieran dado el partido siguiente del Barça, lo juego y lo paro todo... Pero no me lo dieron".

También rememoró Dani Martín cómo fue su fichaje por el cuadro de Heliópolis y la poca fortuna que ha tenido hasta el momento como verdiblanco: "Lógicamente si te viene un equipo de Primera División, encima el Betis que no es un cualquiera, dices 'puf esto ya estar en otro nivel'. Esos días fueron complicados. Yo soy de Gijón. Es mi ciudad. Y soy sportinguista hasta morirme. Creo que fue en marzo de 2020 cuando rompí fibras en el cuádriceps de un golpe. Y nada más arrancar ésta rompí los ligamentos del tobillo. Tuve suerte. Esa lesión suele romper la cabeza del peroné. Me recuperé antes de lo que pensaban los médicos. Y ahora, en un gesto que hago doscientas veces".

Pese a ello, el joven guardameta heliopolitano no pierde la esperanza de poder demostrar su valía en el Betis, pensando en un futuro en volver a su club de toda la vida, el conjunto de El Molinón: "Ahora estoy en el Betis, que es mi club. Y quiero triunfar en el Betis. Pero claro que me encantaría algún día volver y triunfar en el Sporting".