El Betis ha presentado esta tarde al joven meta Dani Martín, en un acto que ha contado con la presencia del vicepresidente, José Miguel López Catalán, y del coordinador del área deportiva, Alexis Trujillo, que han tenido una jornada ajetreada con el acuerdo con el Tottenham por Giovani Lo Celso.

"Es un portero que estamos convencidos que por su juventud y valía va a tener una gran carrera en el Betis. Pau López devolvió a la portería verdiblanca a la selección 55 años después de Pepín y su marcha nos obligaba a buscar un recambio de garantías. Hubo total unanimidad en fichar a Dani como un portero de presente y de futuro. Viene de Mareo, lo que también es un seguro. Ha sido campeón del Europeo sub 21 donde ha coincidido con jugadores del Betis. Los informes nos hablaban de su calidad y de su ganas de triunfar. No queríamos traer un portero suplente sino uno que compita de igual a igual con Joel y que le ponga las cosas difíciles a Rubi. En estas semanas que llevas trabajando se ha confirmado todo lo bueno que sabíamos de ti y estamos contentos de que debutases ayer en el Villamarín", ha indicado el vicepresidente, que también se ha acordado del Sporting, su equipo de procedencia: "Me gustaría dar las gracias al Sporting y a todas las personas que han contribuido, a tu representante, y muy especial a Miguel Torrecilla, y a su presidente. La relación de cariño con el Sporting es muy grande y deseamos que pueda subir a Primera. De tu tierra han venido grandes jugadores como Morán, Oli o Mendéndez que hicieron más grande al Betis".

Posteriormente, el turno de palabra ha sido para Alexis, que ha destacado las cualidades del nuevo meta verdiblanco. "La llegada de Dani viene porque desde la salida de Pau teníamos un puesto que ocupar. La experiencia con Pau de un portero joven ha salido bien. Con un año bastante bueno, el club ha salido muy beneficiado. Eso nos ha llevado a pensar en reforzar la portería con un meta joven y con ambición de superarse, que nos ayude a crecer. Es una persona que a pesar de su juventud, ha sido seleccionado en todas las inferiores de España, recientemente consiguiendo el Europeo sub 21. Tiene una humildad, nobleza y ganas de crecer terribles. Tiene mucha agilidad, mucho saber estar entre los palos, se maneja bien en el uno contra uno y tiene un buen juego con los pies. Lo que se exige de los porteros a día de hoy, que puedan iniciar el juego. Son los motivos que nos llevaron a pensar en él como la persona que pensábamos que necesitábamos", ha comentado el coordinador del área deportiva.

Además, el Betis ha querido sorprender en la presentación con unas palabras de Toni Doblas, el exmeta verdiblanco y ahora entrenador de porteros en la cantera bética: "Estoy aquí para darte la alternativa, estoy cansado de ser el último en ganar un título, espero que venga otro a nuestra vitrina. Ojalá puedas conseguirlo. Yo he estado fuera de España y no te conocía, pero Miguel Ángel España es buen amigo mío y me escribió sobre ti lo siguiente 'En la actualidad es uno de los porteros jóvenes con más proyección, dotado de las cualidades que demanda el fútbol moderno. Tiene una gran capacidad de trabajo y compañerismo. Se merece el gran paso que ha dado en su carrera esta temporada'. Si dicen esas palabras de ti es que lo mereces. No hay mejor sitio donde crecer que el Betis. La afición del Betis es exigente, que quiere a la vez que deja de querer, pero siempre es generosa. Si ve que lo das todo por el escudo va a estar de tu lado. Mucha suerte y Mucho Betis".

Por su parte, Dani Martín ofreció unas breves primeras palabras en las que transmitió su emoción por el momento: "Para mí es un día increíble, estoy con la piel de gallina. Voy a dar el máximo por este escudo, es un orgullo llevarlo en el pecho. Gracias a todos por la confianza. Soy un bético más, Mucho Betis".