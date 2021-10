El Betis Deportivo busca renacer en un duelo frente al líder

El Betis Deportivo, penúltimo en la tabla, quiere dar la sorpresa esta tarde en la ciudad deportiva en su partido ante el líder, el invicto Villarreal B.

Los verdiblancos, inmersos en una dinámica negativa, son conscientes del potencial del rival, pero no han perdido un ápice de ilusión por conseguir un triunfo con el que dar un pasito en pos de abandonar el peligro y encarar el futuro con mayor optimismo, de ahí el gran valor que supondría para el filial heliopolitano ganar hoy.

Eso destacó en la previa del partido Manel Ruano en los medios oficiales del club verdiblanco. "Es un gran filial, de las mejores canteras de España. Creen en la cantera y captan bien. No es casualidad que estén ahí arriba", indica el preparador verdiblanco, que ve la cita ante los amarillos como una buena oportunidad para reaccionar en busca de tres valiosos puntos: "Es un magnífico escenario para ganar. Qué mejor que volver a la victoria ganando a un gran equipo".

De cara al posible once, Ruano tiene algunas dudas para medirse a un adversario que buscará una victoria para poder afianzarse en lo más alto de la clasificación. No obstante, el entrenador del Villarreal B, Miguel Álvarez no quiere ningún exceso de confianza en sus jugadores y avisó ayer en sala de prensa del peligro de los verdiblancos: "El Betis es de los equipos que más me ha gustado. Ha competido en todos los campos y eso habla de lo difícil que es la categoría. En la primera vuelta, los filiales tenemos ese problema de que nos penalizan errores. Es un equipo que juega un fútbol espectacular y que tiene muy buenos jugadores. Va a cambiar su situación en la segunda vuelta. Tienen una propuesta muy bonita". El técnico amarillo recuperara a sus dos porteros internacionales, Filip Jorgensen e Iker Álvarez.

Alineaciones Probables

Betis Deportivo: Marc Vidal; Marc Baró, Luis Martínez, Fran Callejón, Simón Lecea; Juan Cruz, Tavares, Sibo, Baena; Lara y Mizzian.

Villarreal B: Iker Álvarez; Migue Leal, Pablo Íñiguez, De la Fuente, Tasende; Del Moral, Carlo Adriano, Nikita Iosifov, Lozano; Arana y Jackson.

Árbitro: Busquets Ferrer (balear).

Estadio: Ciudad deportiva (19:00).