Diego Lainez, una apuesta de proyecto

El Betis presentó a Diego Lainez, un fichaje de presente y de futuro, que no será el único refuerzo del equipo verdiblanco en este mes de enero. Lorenzo Serra Ferrer, que realzó la importancia para el proyecto de la llegada del mexicano, tiene en mente la llegada de un delantero de nivel para reforzar la plantilla y seguirá apurando el mercado para hallar ese ansiado deseo. Lautaro Martínez, como informó este periódico, es uno de esos puntas que aparecen en la agenda del balear, que mantiene la alternativa de Lucas Pérez en la recámara.

Pero la tarde de ayer fue la de Diego Lainez. A las siete de la tarde, mediodía en México, el presidente, Ángel Haro, Serra Ferrer y el joven mexicano aparecieron en la sala de prensa del Benito Villamarín. "Es un perfil de jugador extraordinario para presente y futuro. Es una apuesta fuerte y arriesgada, pero también es un aviso para los demás equipos. El Betis ya no sólo aparece en futbolistas consagrados sino que cuidamos el fútbol formativo y pensamos en jugadores jóvenes de fuera", indicó el vicepresidente deportivo, que se mostró encantado con la incorporación: "Ha sido una decisión fácil por muchos motivos. A pesar de la juventud de Diego ya nos dio señales de que cada día que pasaba era una oportunidad que perdíamos para incorporar a este nuevo talento. Estamos convencidos de que va a sumar en esta plantilla que tenemos de un nivel muy alto. Confiamos en este talento, en la juventud mezclada con la experiencia para que puedan ayudar a consolidar este proyecto. Cada día nos dábamos cuenta de que era más difícil y decidimos abordarlo e ir a México".

Se mostró locuaz Diego Lainez pese a sus 18 años. Internacional en todas las categorías inferiores con México, el joven atacante no dudó en explicar su manera de jugar. "Me defino como un jugador desequilibrante en el útimo tercio y de tener la posesión. Me siento cómodo por derecha y por detrás del nueve, pero también como volante izquierdo. No desconozco esa posición y me puedo adaptar a lo que me diga el técnico. He jugado ahí en gran parte de mi carrera", indicó Lainez, que presenció el duelo del domingo ante el Real Madrid: "Estoy contento de formar parte de este gran club, creo que he tomado la decisión acertada. Quería venir acá. Lo que me comentaron en México lo confirmé el domingo, sentí una sensación muy buena con la afición alentando. Andrés (Guardado) me ha ayudado mucho. Es importante que esté acá. Fue un gran partido y el resultado fue un poco engañoso. El equipo fue ampliamente dominador del encuentro, eso me dejó contento. Se vio la calidad que tenemos".

Lainez, que viajará hoy con el equipo a San Sebastián, aseguró sentirse preparado para debutar ya: "Me siento bien, en muy buen nivel. Estoy dispuesto a la decisión del entrenador, que la tomará junto a su cuerpo técnico y evaluará cuándo estoy listo. El tipo de fútbol que se maneja en España y en el Betis me ayuda. Estoy seguro de que la mejor decisión fue elegir al Betis, por el nivel de la Liga y los compañeros, me van a hacer crecer rápidamente. Ya quiero estar en la cancha".

Ironizó Serra Ferrer sobre la posición en la que puede desenvolverse Lainez, ante esa pretensión de fichar un delantero en este mercado. "Diego es delantero. De nueve, de diez, puede jugar de todo. Si podemos incorporar a un delantero que guste al míster y sea de su agrado, lo vamos a valorar. No a cualquier delantero, hasta que no sepamos bien que es superior a lo que tenemos", señaló el vicepresidente deportivo, que maneja una lista reducida de opciones para darle un salto de nivel a la delantera.