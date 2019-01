El fichaje de Diego Lainez, que hoy será presentado en el Benito Villamarín, no será el único movimiento en el Betis en este mercado invernal. Un delantero, un carrilero y también salidas tienen a Lorenzo Serra Ferrer en plena efervescencia. De hecho, el vicepresidente deportivo ha vuelto a preguntar en los últimos días por Lautaro Martínez, el delantero argentino del Inter, que apenas está teniendo presencia en su estreno en la Serie A, aunque el domingo sí anotó un doblete en la copa italiana en la goleada al Benevento.

La llegada de ese punta que eleve el nivel se considera prioritaria en Heliópolis, aunque Serra aguarda a que el mercado ponga esa opción a tiro. La idea es firmar a un delantero que pueda salir cedido en busca de minutos y ahí entra el perfil de Lautaro, que parece haber hecho las paces con Luciano Spalletti, después de la polémica que vivió su entorno con el entrenador italiano antes de Navidad, lo que complica su salida en este momento.

No es Lautaro Martínez el único nombre que aparece en la agenda de Serra Ferrer, aunque sí uno de los preferidos. Como ya informase este periódico, Lucas Pérez es otro de esos candidatos e incluso el club verdiblanco conoce las exigencias del West Ham para dejarlo salir en enero, aunque, por ahora, esa gestión se encuentra en espera.

"Lo primero es que alguno tiene que salir, porque es un puesto con demasiada gente y no me gusta tener a alguien que no cuente", aseguró el domingo Quique Setién cuando se lo cuestionó por la llegada de otro delantero. En la rampa de salida se encuentra Sergio León, después de que el delantero, que no tenía pensado abandonar el Betis, sí esté estudiando distintas ofertas que ha recibido su agente. Según informó ayer Radio Sevilla, el Valencia habría puesto sus miras en el bético, después de que Michy Batshuayi se encuentre a un paso del Mónaco. El club ché, eso sí, querría una cesión con opción de compra, mientras que el Betis ha tasado a Sergio León en seis millones de euros. Además del Valencia, otro club de Primera y otro de la Premier también han sondeado la situación del delantero, que no entra en los planes de Setién.De confirmarse la salida de Sergio León más complicado estaría que Tonny Sanabria abandonase la disciplina verdiblanca en este mercado, aunque France Football apuntó que el Olympique de Marsella ha recibido un ofrecimiento del paraguayo para una cesión con opción de compra. Andoni Zubizarreta, director deportivo del equipo marsellés, se encuentra estudiando la propuesta ante la necesidad que tiene de reforzar una plantilla que está rindiendo por debajo de lo esperado.

Emerson Serra quiere adelantar su llegada, prevista en principio para el verano, para reforzar ya al equipo

Este frenesí propio del mercado de fichajes no se detiene en la delantera. El consenso entre Serra Ferrer y Setién también aparece en la necesidad de reforzar los carriles y ahí es donde se sitúa la negociación por el brasileño Emerson. Como informó Canal Sur Radio, el Betis y el Barcelona pretendían realizar el próximo verano una operación conjunta sobre el prometedor lateral del Atlético Mineiro, pero este periódico ya avanzó ayer que ahora la idea de Serra es la de firmarlo ya, ante esa necesidad de ampliar la plantilla verdiblanca.

El problema para una llegada inmediata de Emerson pasaría por las plazas de extracomunitario, que el Betis tiene ahora mismo ocupadas con Diego Lainez, Sidnei e Inui, después de que Sanabria consiguiera el pasaporte. Mientras el central brasileño también aguarda los trámites necesarios para conseguir la doble nacionalidad hispano-brasileña, el Betis se plantea la salida del extremo japonés, al que pretenden el Valladolid y, sobre todo, el Alavés. El conjunto vitoriano ha perdido a Ibai, traspasado al Athletic, y ahora busca un sustituto en el mercado e Inui es una de las opciones que más gusta a su dirección deportiva. El hecho de que Inui se encuentre disputando la Copa de Asia también dificulta las negociaciones, ya que Japón se ha clasificado para los octavos de final, lo que retrasa la vuelta del extremo hacia tierras españolas.

Tras pasar varios días en México la pasada semana, Serra Ferrer ya presenció el duelo ante el Real Madrid en Heliópolis y esta tarde también acudirá a la presentación de Diego Lainez, en la que repasará la actualidad deportiva del equipo. El vicepresidente deportivo hace hueco en su apretada agenda para cumplir con los compromisos del club, aunque en plena efervescencia del mercado busca completar la plantilla verdiblanca.