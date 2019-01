De la llegada de Emerson a la salida de Inui

Después de cerrar el fichaje de Diego Lainez, Lorenzo Serra Ferrer sigue trabajando en varios frentes, y uno de ellos es el de Emerson, lateral brasileño del Atlético Mineiro. El balear se encuentra negociando con el Barcelona la llegada en este mercado de invierno del internacional sub 20 brasileño, objeto de deseo para el próximo verano, que en Heliópolis lo pretenden ahora para reforzar el carril derecho.

Los contactos entre el vicepresidente deportivo del Betis y el club azulgrana, mediante la figura de Pep Segura, son constantes en una operación conjunta entre verdiblancos y barcelonistas para hacerse con los servicios del joven futbolista (19 años) del equipo de Belo Horizonte, que lo firmó el pasado mes de abril de las filas del Ponte Preta. Pero para la llegada de Emerson, futbolista de mucho recorrido y carácter ofensivo, el Betis tendría en estos momentos que dar salida a uno de los extracomunitarios que tiene en la plantilla (Sidnei, que sigue esperando la doble nacionalidad, Inui y Diego Lainez), siendo el futbolista japonés el que más opciones tendría.

Tanto es así que Inui, que se encuentra disputando la Copa de Asia, es pretendido por el Alavés y el Valladolid. El conjunto vitoriano, después de la salida de Ibai Gómez al Athletic, se ha fijado en el futbolista del cuadro verdiblanco para cubrir su marcha, mientras que los pucelanos buscan un jugador de banda ofensivo para fortalecer más su ataque y también desea ahora al ex del Eibar. Así, Inui, cuyo rendimiento en Heliópolis aún no ha sido el deseado y no ha tenido muchos minutos, podría encontrar ahora una vía para gozar de más oportunidades.