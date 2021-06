Emerson: "El Betis siempre estará en mi corazón"

El ya ex jugador del Betis Emerson se ha despedido del club verdiblanco en los medios oficiales, donde incluso se ha emocionado en algunos momentos.

El Betis en el corazón

"Yo subí un video a Instagram hace poco tiempo diciendo el amor que siento por el club. Mejoré mucho como persona y como futbolista. Tengo muchos amigos ahí dentro. No fue una decisión fácil. Hablamos del Barcelona, pero el Betis fue un club en el que empecé en Europa y me duele mucho el corazón por este momento. Aficionados, directivos, jugadores… tengo cariño por todos. Me emociono cuando hablo del Betis porque me aceptó de la forma en la que yo era antes y luego me convertí en un jugador muy bueno, todo lo que soy ahora se lo debo al Betis. Fue un momento duro y el Betis siempre estará en mi corazón".

Llegada en el mercado de invierno

"Para mí fue un poco complicado cuando llegué ahí. Salí de la liga brasileña, que es muy diferente a las europeas. Trabajé mucho, quería mejorar todos los momentos. Los jugadores me ayudaron mucho y por eso tengo un cariño grande por el Betis. Me aceptaron así y me ayudaron a crecer. Yo le debo muchas cosas al Betis. Siempre le estaré agradecido. El Betis siempre tendrá en mí a un amigo".

Selección de Brasil

"Para mi estar con la selección es muy importante. Nosotros sabemos el peso que tiene la selección brasileña, el estar aquí para mi es gratificante, pero estoy aquí por el trabajo que vengo haciendo en el Betis. El Betis ha sido mi casa, mi vida hasta hoy y estoy contento por estar en la selección pero por pasar por el Betis más todavía".

Amigos en el vestuario

"Tengo buenos amigos. Guardado, Lainez, muchos otros… Tengo grandes amigo ahí. Nosotros sabemos lo difícil que es salir de un sitio para otro. Al final te enamoras de la gente, de los entrenamientos, partidos, del vestuario... Ha sido un placer el tiempo que pasé en el Betis y me acordaré de todos: jugadores, utileros, directivos… todos (lágrimas)".

Mensaje a la afición

"Yo cuando hablo del Betis siempre se me viene la afición a la cabeza. Nunca había jugado en ningún club europeo y cuando llegué veía un cariño de la gente conmigo que no era normal. Yo firmé un contrato en mi mente de que tenía que hacerlo al cien por cien por el cariño de la gente. Intenté siempre hacer bien mi trabajo, pelear para poner al Betis donde merece estar".

¿Qué es el Betis para ti?

"El Betis para mí es una vida. Es muy difícil de explicar. Sólo viviendo ahí lo puedes expresar. Es como si fuera una familia. Todos los que trabajan ahí son como una familia. Te ayudan de toda las formas. Te ayudan como si fuera el último día".

El mejor momento vivido en el Betis

"Creo que fue el primer partido mío, que yo no conocía mucho esto. Cuando fui convocado al primer partido y mis compañeros entraron en el campo y la gente empezó a cantar el himno, yo mire para un lado y otro y pensé “madre mía, aquí tengo que ser feliz”. Con esta gente, este club tenemos que hacer las cosas muy bien siempre. En mi cabeza siempre tendré esa imagen del primer partido de ver a la gente cantar, ahí me enamoré más del club".

Mensaje a la afición

"Ojalá os acordéis de mi cuando habléis de los brasileños que pasaron por el Beti, yo jamás me olvidaré de la afición. Siempre estará en mi corazón".