Javi García y Joaquín se unen al amplio parte de bajas

A 18 jugadores ha convocado Quique Setién para el duelo de mañana ante el Espanyol ante el Espanyol, en una lista con tres jugadores del filial -Paul, Julio Alonso y Édgar- más Kaptoum y en la que también ha entrado Sanabria ante el extenso parte de bajas que presenta el Betis. Joaquín y Javi García, que no han podido entrenarse hoy por enfermedad, se unen a las ausencias de Lo Celso, por sanción, de Sidnei, que se encuentra en Brasil por el fallecimiento de su padre, Inui, todavía en la Copa de Asia, y de Francis y Júnior, por lesión. Además, Boudebouz, pendiente de su salida, tampoco viaja.

"Júnior y Francis han hecho una parte del entrenamiento pero no están para ir convocados. Joaquín y Javi se han quedado en casa enfermos, y Joaquín tiene un pequeño problema, no está para este partido. Están con fiebre. Gio (Lo Celso) está sancionado. Los demás están más o menos, algunos arrastran molestias, pero han hecho un buen entrenamiento", ha indicado Setién, que ha informado que el Comité de Apelación no ha atendido el recurso bético por el argentino: "No puede estar, está sancionado. No han tenido en cuenta la apelación a la que hemos ido. No está en la convocatoria".

Además, el técnico ha explicado la lesión de Júnior. "Tuvo una rotura, y las pruebas que se le están haciendo se aprecia que no le acaba de cicatrizar. Hay riesgo de que pueda recaer, no está del todo cerrada esa rotura. Estaba previsto que fuera baja entre cuatro y seis semanas, y vamos por la quinta. Si tuviéramos que jugar una final podría jugar, pero el riesgo de perderlo para tres meses si juega no lo contemplo. Soy más precavido que atrevido. No me arriesgo a perder a un futbolista con una recaída si esperando una semana mas lo vas a tener", ha dicho Setién, que también ha indicado que espera que Sidnei esté de regreso el viernes: "Le hemos dado libertad para que atienda los problemas que se derivan de una situación como ésta, en principio el viernes estará aquí para entrenarse".