Setién: "Queremos resolver la eliminatoria"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido su rueda de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Espanyol, en la que ha dejado clara la ilusión del equipo para pasar de ronda, para lo que sería importante marcar un gol en el partido de mañana. "El objetivo es pasar. Queremos ganar el partido y resolver la eliminatoria si es posible", ha indicado el técnico sobre ese duelo copero de mañana en Cornellà.

Partido definitivo

"Hay dos partidos siempre, cualquier cosa que pase se puede resolver en el segundo. Seria importante sacar un buen resultado, poder marcar sería importante y siempre te ayudaría para la vuelta. Ilusiona a la afición, nos ilusiona a nosotros, trataremos de superar la eliminatoria. No creo que quede resuelva en este partido".

Final en el Villamarín

"Si se da por definitivo que vayamos a jugar en nuestro campo, encantados de la vida, ya si estamos nosotros, imagínate. Sería una satisfacción enorme poder llegar a la final, primero resolver esta eliminatoria y luego la semifinal. Poder afrontar estaría muy bien, desde luego. No hemos hablado de eso, estamos muy ilusionados con la Copa, hemos superado a un rival muy difícil como la Real y los compromisos que vinieran van a ser más serios. Ojalá pasemos ésta y luego veremos quién toca".

Espanyol

"Las circunstancias por las que atraviesa no son muy optimistas. Si añadimos las lesiones que tiene a los resultados que no les está yendo bien, además tiene un día menos de recuperación que nosotros. No están en su mejor situación, pero es un buen equipo, me gusta mucho Rubi, cómo plantea los partidos. He visto jugar muy bien al Espanyol. Van a salir con 11 como nosotros, que llevamos a cuatro del filial. No tengo efectivos de la primera plantilla. Estamos un poco equiparados, pero no estamos en ese momento de pesimismo de ellos".

Objetivo

"El objetivo es pasar la eliminatoria, nos daría mucho el poder marcar, es una ventaja importante, aunque perdieras 2-1. No sólo marcar un gol, queremos ganar el partido, resolver parte de la eliminatoria. Conservar nuestras opciones claras para sacar el partido adelante con la afición en la vuelta".

Tello

"Se lo dije el otro día, que estaba con Joaquín al lado. No le dejes tirar más una falta si estás en el campo. Nos da cosas, alguna inesperada como ésta, que no es fácil. Llevamos tres libres directos este año que nos han venido muy bien. Los penaltis, depende. Lo estamos valorando de otra manera, iremos decidiendo sobre la marcha según el jugador que esté mejor".