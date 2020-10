El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, y el portero Joel están en manos del Comité de Competición de cara a la resolución definitiva del expediente que se les abrió a cada uno de ellos por sus declaraciones tras el partido ante el Real Madrid en el Benito Villamarín.

No obstante, todo apunta a que el chileno y el portero del Betis no van a ser sancionados, pues según avanza la Cadena Cope la propuesta de resolución del juez instructor sobre dicha causa el sobreseimiento de la misma tanto para Pellegrini como para Joel.

El técnico chileno siempre se ha sentido muy tranquilo sobre este asunto y convencido de que no será sancionado, como ha expresado más de una vez en sala de prensa. "Tenemos bastante mala fortuna en cuanto al VAR. No podemos tratar de tomarlo como una excusa, pero ojalá que aclaren cuándo se usa y cuándo no y después cómo se usa. Esperamos que en las próximas situaciones estén más claras y mantengan una idea. No he insultado a nadie y espero que esté archivado ese expediente", comentó recientemente Pellegrini.

Así, será el Comité de Competición el que la semana que viene tome una decisión definitiva sobre ambos casos, que de momento apuntan a ser optimistas en cuanto a no ser sancionados.