El Betis ya conoce que el Comité de Competición ha abierto sendos expedientes extraordinarios a Manuel Pellegrini y Joel Robles, tras las declaraciones de ambos al finalizar el duelo ante el Real Madrid y en la que mostraron su disconformidad con el arbitraje de De Burgos Bengoetxea y la actuación de José Luis González González desde el VAR, por lo que se entiende que pusieron en duda la honorabilidad arbitral.

El procedimiento extraordinario es más lento pues debe efectuarse primero el nombramiento de un instructor; posteriormente se produce una audiencia donde se tienen en cuenta las alegaciones que se presente; y finalmente se ejecuta la propuesta y la resolución del expediente. De esta forma, el proceso llevará varias semanas, por lo que, en principio, la presencia de ambos en Mestalla no corre peligro.

"Yo digo que jugar contra el Madrid, el VAR y expulsión, todo junto, es difícil", señaló Pellegrini en los micrófonos de Movistar+ tras el partido, de ahí que Competición haya abierto ese expediente, teniendo en cuenta que las criticas a los árbitros se han endurecido en el Código Disciplinario con respecto a años anteriores y que ya no sólo castiga con multas económicas sino que también puede imponer partidos de sanción.

"En caso de duda, siempre para el grande. Siempre son jugadas pequeñas a favor del equipo grande", apuntó, por su parte, Joel Robles, en unas declaraciones que también serán estudiadas por el juez instructor. El propio meta bético pidió ayer disculpas e incluso lo hizo de manera personal con Martínez Munuera.

"¿Una sanción? Me sorprendería un poco. También hay que entender que venimos a dos mil revoluciones después del partido y nunca he dudado de la profesionalidad de los árbitros. De hecho, en el calentamiento, he hablado con Martínez Munuera para pedirle disculpas porque también se lo merecen, que les demos cariño porque también están sometidos a una gran presión y muchas críticas, y ya sabéis como soy yo, no voy a dudar de su profesionalidad porque son grandes profesionales y van a querer mostrar su mejor nivel en cada partido. Es entendible un poco, pero nunca dudo de su profesionalidad", indicó el meta en la zona mixta tras el partido.