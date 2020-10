Pellegrini: "Fekir es consciente de que tiene que mejorar"

Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa de este viernes, también ha analizado otros aspectos del Betis en cuanto a situaciones individuales de futbolistas.

Fekir

"Todos sabemos el nivel que tiene Nabil. Él mismo sabe que tiene que hacer más dentro del campo. Ojalá se encuentre con su fútbol lo antes posible. Todos esperábamos mucho de Nabil por su calidad. También ha tenido una pretemporada complicada por el Covid. No pudo hacer bien la pretemporada, después dos semanas con su selección... Él es consciente de que tiene que mejorar y esperamos que levante su rendimiento en los próximos partidos".

Montoya titular

"Le corresponde demostrar su capacidad. Martín había tenido mala suerte, las dos veces que pudo jugar no pudo hacerlo. Nunca ha estado con Covid y ha podido entrenar. No ha tenido ningún parón. Físicamente no tiene ningún problema. Esperamos que rinda acorde con lo que sabemos que puede dar".

Borja Iglesias

"El tema de la delantera es igual que otro puesto. Competencia entre jugadores. Borja es consciente de que su rendimiento no ha sido al nivel que ha demostrado que puede dar. Ha tenido sus oportunidades, otros jugadores tienen que entrenar y tener también oportunidades. Ya veremos mañana con quién comenzamos".

Expediente arbitral

"Nadie supo por qué se levantó. Tenemos bastante mala fortuna en cuanto al VAR. No podemos tratar de tomarlo como una excusa, pero ojalá que aclaren cuándo se usa y cuándo no y después cómo se usa. Esperamos que en las próximas situaciones estén más claras y mantengan una idea. No he insultado a nadie y espero que esté archivado ese expediente".