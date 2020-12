La explicación del Betis de por qué el punto 5 del orden del día no se puede votar de forma telemática

El secretario del consejo del Betis, Carlos González de Castro, también ha explicado en los medios oficiales por qué el punto 5 del orden día (Reelección y nombramiento de Consejeros) no se puede votar telemáticamente, como el resto de puntos.

El consejero bético no entiende las críticas de 'Es posible otro Betis' a esta medida: "Esta polémica me ha extrañado sobremanera. He escuchado decir por ahí a algún representante de EPOB que le sorprende que habiendo medidas informáticos… Esta medida se ha hecho para garantía de igualdad de todos frente a un proceso de elecciones de renovación o de nombramiento de cargos del consejo. Cuando la convocatoria se publica según los medios del club, en ese momento nosotros no podemos saber si va a haber o no una proposición de por parte de otro grupo de accionistas de nombramiento de consejeros".

"Para eso la ley, los estatutos, marcan el plazo para que se pueda pedir un complemento de la convocatoria y solicitar el nombramiento de otros consejeros, cosa que no se ha hecho ni siquiera por parte de ese grupo, que está activo en la prensa diciendo que quieren cambiar el consejo de administración. Lo que se ha hecho es que partamos todo en igualdad de condiciones. Se ha buscado una medida garantista. Me sorprende que entiendan que es una medida discriminatoria. Es todo lo contrario. El cese de cualquier miembro se puede solicitar en cualquier junta incluso si no está en el orden del día. No así el nombramiento, que sí debe estar en el orden del día. Lo que se hace es buscar una norma garantista que proteja e iguale los derechos de todos nosotros", agrega González de Castro.