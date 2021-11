Fekir y su renovación: "Estoy bien en el Betis, pero ya veremos qué pasa"

Otro tema importante que ha tratado Nabil Fekir en el acto de presentación del bote verdiblanco para la regata Sevilla-Betis tiene que ver con su renovación, una incógnita en estos momentos.

Renovación

"Estoy bien en el Betis, y ya veremos a ver qué va a pasar".

¿Jugar en Europa para renovar?

"Todos los jugadores quieren jugar competición europea, pero no es una cosa que vaya a influir".

No estar con Francia

"Es una decepción no estar con Francia, pero trabajo para estar a mi mejor nivel y estoy a disposición del seleccionador. Si me quiere llamar me llama y si no, no pasa nada. Trabajo para estar a un nivel alto e intento dar lo mejor en el campo".