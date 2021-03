Guido Rodríguez (Sáenz Peña, Argentina, 12-04-1994), que se ha convertido en una de las piezas clave del Betis de Pellegrini, será uno de los argentinos que salte al césped en Nervión. "Está Lucas (Ocampos), el Huevo (Acuña) y llegó el Papu. Son compañeros de selección. No sé si nos cruzaremos algún mensaje", dice el bético, admirador de Mascherano y que responde escuetamente cuando se habla del sevillista Fernando. "Lo está haciendo bien", asegura Guido en una entrevista telefónica con Diario de Sevilla, en la que analiza cómo llega el Betis a este nuevo derbi.

–Pues ya ha pasado la semana de derbi. ¿Se ha preparado de alguna manera especial?

–No, son todas iguales, en cuanto a entrenamientos y demás. Obviamente cada rival tiene su preparación, pero no cambia lo básico. La estamos preparando, y disfrutando, que siempre son lindos cuando te asoman este tipo de partidos. Estamos todos positivos y hemos trabajado a full.

–¿Cómo se lleva que se dispute sin aficionados?

–Es raro. Lo que tengo más ganas es que vuelva la gente para vivir estos partidos tan importantes, ya sea con el ambiente a favor o en contra, que también cuando se da un escenario así es lindo vivirlo. Me gustaría tener a nuestra gente apoyándonos, pero hay que esperar. Es un año duro para todos.

–¿Qué Sevilla espera?

–Ellos son un equipo muy duro, que viene haciendo su trabajo, pero nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra línea.

–El derbi de la primera vuelta fue un punto de inflexión para el Betis. ¿Es ése el espejo?

–Nosotros dimos una buena imagen e hicimos un gran partido. Habíamos hablado de ser protagonistas y es lo que queremos hacer también ahora. Pero todos los partidos son diferentes, hasta con los mismos rivales. No sé si será el mismo partido, aunque han pasado dos meses y son los mismos planteles.

–Pero el Betis sí llega de una manera distinta.

–La vez anterior tuvimos problemas en la semana, con las bajas del Covid. Ahora venimos haciendo nuestras cosas, sumando puntos, tratando de mejorar y llegar a lo que nos marcamos a principios de la temporada como objetivo, que es Europa.

–¿Se ve jugando competiciones europeas la próxima temporada?

–Me gustaría hacerlo con el Betis, es el objetivo que tenemos. Todos queremos, toda la gente está muy entusiasmada, aunque vamos a ir paso a paso.

–En octubre era tabú hablar de ese objetivo. ¿Es distinto cuando faltan 12 partidos?

–Eso está claro, a principios de temporada se ve todo muy lejos, siempre se trazan objetivos, pero hay un camino que recorrer. Ahora estamos entrando en la última parte de la Liga, hay que ser conscientes y hacernos cargo de competir y que tenemos el plantel adecuado para hacerlo.

–¿Qué se ha hecho para este cambio tan radical?

–Son muchas cosas, lo principal es que el equipo cuando hubo un momento de perder puntos en noviembre-diciembre, cuando éramos intermitentes dijimos de seguir creciendo y estando unidos. Nos dimos cuenta de que cuando estamos al 100% los 90-95 minutos podemos competir a cualquiera. El equipo se dio cuenta de que era lo que nos faltaba y se están dando los resultados.

–Prácticamente la plantilla es la misma del año pasado. ¿Qué influencia ha tenido Manuel Pellegrini?

–Es un poco la experiencia, la tranquilidad en esos momentos malos. Trabajar todas las semanas sobre lo que pasó, sea bueno o malo. Se ha seguido trabajando y confiando en la idea de juego para que se terminara de agarrar y nos diera los puntos los fines de semana. Es un poco eso, la confianza, tener la templanza para mantener la línea y no caer en hacer algún cambio no productivo por el simple hecho de que no respondíamos.

–Ahora todos son importantes, tanto el que sale de titular como el que juega 20 minutos. ¿Sienten eso también en el vestuario?

–Es muy importante, como jugador, formar parte de un plantel así, en el que estamos todos metidos. Terminan siendo, en muchos casos en estos partidos, protagonistas principales gente que entra desde el banco. La competencia interna se da todos los días y hay que demostrar que estamos a la altura del Betis.

–Habla usted del trabajo diario y cuentan que es uno de los que más en serio se toma cada entrenamiento. ¿Es ésa su filosofía para el fútbol?

–Para mí es muy importante el tema de la preparación de la semana, estar al 100% todos los días. Se dice esa frase de ‘como se entrena se juega’. Hay que aprovechar la semana para seguir mejorando alguna falla del fin de semana, para corregirla, para seguir mejorando y dar mejor rendimiento.

–Usted llegó hace un año. ¿En qué siente que ha cambiado?

–Vine de estar parado, había terminado la temporada, estaba de vacaciones y llegué con la Liga jugándose. Tardé un poco más en adaptarme a lo físico, al ritmo y al estilo de juego de acá. Una vez que pude estar a la par a los compañeros, con el confinamiento y la pretemporada, me sentí mucho mejor para agarrar el estilo de juego del equipo y conocer las características de cada uno.

–Usted era un ídolo en América. ¿Qué lo llevó a dar el salto a Europa?

–Allí estaba muy bien, estaba en el equipo más grande de México, era muy querido por la gente y mi familia estaba muy cómoda. Pero tenía objetivos personales, ganas de conocer y de medirme en otras ligas. Cuando apareció la oportunidad de venir al Betis no hubo dudas, me entusiasmó desde el primer momento. Estoy comprometido al 100%, para lograr cosas importantes con el Betis.

–¿Qué diferencias ha sentido en el fútbol español?

–El nivel que hay de jugadores, de juego, aquí casi todos los equipos, cada uno con su estilo, intentan jugar asociativo. A mí me gusta que se juega a tener la pelota y a que gane el mejor, con una mejor jugada, un desequilibrio... Además, hay grandes futbolistas en todos los equipos.