La decisión de Borja Iglesias para los penaltis, sabe que es gol seguro

El Betis ya está clasificado para jugar competiciones europeas la próxima temporada y en la última jornada los béticos deberán pelear por hacerlo en la Liga Europa, algo que depende de sí mismo y de conseguir el resultado adecuado en Vigo contra el Celta, preferiblemente una victoria que le daría opciones incluso para acabar quinto. Allí Borja Iglesias se enfrentará al equipo de su niñez y deberá demostrar, una vez más, que con esa confianza con la que lanzó el penalti es capaz de escalar a la montaña más alta.

Borja Iglesias | Está con tanta confianza que es imposible que falle una situación así

El gallego está en estado de gracia y, sobre todo, con una confianza que lo conduce a comerse el mundo si hiciera falta. No es extraño, por tanto, que coja con tanta decisión el balón cuando pitan el penalti y ya esté más que claro que va a ser gol. Colocado y fuerte, imposible para el portero, un verdadero especialista.

Rodri | Pellegrini le da total libertad con un rol protagonista

Fue la sorpresa en la alineación inicial y parece ya evidente que Pellegrini estaba esperando a que acabara su participación con el filial para darle un rol muy protagonista dentro del primer equipo. No hay más que ver la libertad de movimientos que le otorga para que pueda sorprender.

Canales | Transmite la impotencia por no estar a tope

El cántabro es un futbolista que no puede ocultar su momento anímico, más aún que en lo físico, y por ahí transmite que no se encuentra en el punto óptimo en este final de la temporada. Se le está haciendo largo el curso y no halla la clarividencia de otras veces, falla hasta algún pase muy fácil para él.

Bartra | Explotó de rabia casi cuando cortó el balón de Sandro para Rafa Mir

El central catalán es otro de esos futbolistas tremendamente expresivos con su fútbol y se veía su exceso de responsabilidad tras el error cometido contra el Granada. Por eso, cuando interceptó el pase de Sandro para Rafa Mir en el arranque del segundo periodo se vio que creció en su confianza. Además, arriesgó para anticiparse a los delanteros.