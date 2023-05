Joaquín, ¿a tiempo para despedirse de San Mamés?

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, es seria duda de cara al partido de mañana en Bilbao ante el Athletic a causa del esguince en la rodilla derecha que sufrió el pasado sábado en el Camp Nou.

Por ello, está en el aire que el portuense tenga la posibilidad de recibir el reconocimiento del público de San Mamés, pues el capitán heliopolitano es el jugador visitante que más partidos ha disputado hasta ahora en LaLiga, obviamente, en primera División, con un total de 16: nueve con el Betis, cinco con el Valencia y dos con el Málaga (dato de @DatAthle).

Este dato es conocido en el propio Athletic Club, que internamente medita y trata la opción de brindarle también a Joaquín algún reconocimiento más allá de que el futbolista verdiblanco pueda viajar al final, o no, a Bilbao. Mientras tanto, el canterano verdiblanco siguió ayer trabajando para poder apurar sus de entrar en la lista de convocados. "Estoy mejor, pero bueno. Apurando al máximo. Al final es muy poco tiempo, pero vamos a intentar hasta mañana (por hoy) a ver lo que puedo apurar. Es muy pronto, pero a ver las sensaciones. Hoy he hecho parte del trabajo con molestias, pero mañana intentaré de apurar otro poquito a ver cómo voy", manifestó a los diferentes medios de comunicación que lo esperaban a la salida del entrenamiento matinal.

"Apuro todas las horas que puedo, pero es complicado. Tengo un esguince y por mucho tratamiento esto tiene un protocolo de tiempo del edema y en tres días es casi imposible. Pero bueno, a ver mañana", volvió a señalar Joaquín, que tampoco se olvida de la posibilidad de igualar o superar el récord de Zubizarreta, pues con los minutos que disputó en el Camp Nou acumula ya 617 partidos en LaLiga, a sólo cinco del ex cancerbero cuando quedan seis jornadas para el final del campeonato.

"Estaba todo para hacerlo y la jugada del otro día me va a tener un poquito ahí hasta el final a ver si puedo estar. ¿Jugar un minuto? Yo no voy tampoco a hacer un paripé. No es necesario. Lo importante es que el equipo sume. Mi caso ya es secundario. Lo importante es que el equipo esté fuerte y preparado para el jueves. En mi caso ya veremos si puedo aprovechar el partido", concluyó Joaquín. ¿Llegará a tiempo para despedirse de San Mamés? Hoy, día clave.