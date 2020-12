Caro Ledesma: "En todas las etapas en las que estuvo Serra nos fue bien"

Otro de los miembros de Es posible otro Betis, Joaquín Caro Ledesma, ha explicado en Cope Sevilla su punto de vista sobre el Betis y sus dos grandes preocupaciones: el tema deportivo y el económico.

Posible ampliación de capital

"Creo que vamos a una ampliación de capital y es preocupante que los béticos tengan que rascarse otra vez el bolsillo. Nuestro trabajo es tratar de evitarlo porque he visto los números".

La Fundación Heliópolis

"No sabemos cómo van a actuar en la Fundación Heliópolis. Hay división, no hay un criterio único. Vamos a luchar por que nuestra opción salga ganadora, pero si no sale lo vamos a entender".

Futuro presidente

"Hay una lista de consejeros y el nuevo consejo elegirá al presidente. No hay un presidente establecido. Nosotros nos unimos en un grupo y no nos preocupan los cargos, sino las personas. El presidente debe salir y el nuevo presidente en la junta es que debe decidir quiénes van con él en su junta".

Proyecto de ABA

"Ha fracasado porque es evidente. Si con el presupuesto mayor de la historia quedamos el 15 es que se ha fracasado. Ángel Haro lo ha reconocido públicamente. Con Pellegrini se empezó bien, pero nos han hecho dudar. No es fácil, pero cuando tienes la suerte de encontrar a la gente adecuada, no lo toques. Teníamos a Lorenzo acertando y se toma la decisión de echarlo, y yo creo que eso es un error".

El rol de Lorenzo Serra Ferrer

"Entendemos que el área deportiva hay que ponerla en las manos de Serra Ferrer y que la junta debe ser plural y en ella tomarse las decisiones. En todas las etapas en las que ha estado Lorenzo nos ha ido bien y ojalá vuelva y nos vaya bien de nuevo".

Ganar la Junta

"Más que ganar lo importante es dar la cara. Había béticos preocupados y había que dar la cara, aunque perdamos. Creo que podemos ganar, pero si no ganamos al menos que los béticos vean que hemos dado la cara. Hemos puesto a trabajar a todos, también a los hijos, para obtener apoyos. Unos nos darán apoyo y otros no".