La felicidad de Joaquín

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha ofrecido una interesante entrevista en los medios oficiales del club verdiblanco, rememorando cómo vivió la final y la posterior celebración con la afición, entre otros interesantes asuntos.

¿Sigue en la nube o ya ha bajado?

"Ya hemos empezado a intentar bajar y despertar de este bonito sueño. El lunes tenemos otro objetivo que es ganar en el campo del Getafe para intentar seguir optando a jugar la Champions, que es el sueño o la guinda esta temporada".

Emociones

"Días de muchas emociones, de llanto, de alegría, de repetir en la cabeza ese momento de que Juan mete el último penalti. Le celebración con la gente y levantar la Copa en el cielo de Sevilla para todos los béticos. Fue un momento especial y bonito".

El momento del penalti

"Se me pasó por la cabeza el momento de Corea. En Corea tiré el quinto penalti. Iba convencido de que lo iba a meter, pero siempre se te pasan por la cabeza esos momentos. También, el último penalti contra el Rayo que fallé. Son momentos de responsabilidad y valor. Hubo un momento que digo: 'Mira, lo voy a meter y punto'. Cuando el míster me dice que iba ser el segundo en tirar pensé en tirarlo a lo Panenka, pero vi cómo el portero aguantaba bastante y ya no me atreví. Intento que el potero se venza, pero me aguantó bastante y decido tirarlo al lado derecho suyo. Va elevada, la toca un poco pero no le da tiempo a sacarla. Iba escorada y altita, por eso no saca el balón".

El Valencia

"El Valencia muy bien. En la primera parte estuvimos mejor que ellos, pero en la segunda a la contra se nos pudieron poner por delante. Tuvimos el penalti de Fekir, que fue clarísimo, los dos palos de canales... Pero el Valencia fue un rival duro. Me han llamado algunos amigos de Valencia. Me han felicitado y yo también los felicité. Estuve allí cinco años y guardo ese cariño y respeto a ese club y afición".

¿Qué le dijo Felipe VI?

"Me dijo: 'Enhorabuena, os lo merecéis y tú mas. Me alegro mucho por ti y disfrútalo con tu gente'. Es un orgullo por su presencia y sé que tiene raíces béticas, su abuela".

Gran grupo humano en el vestuario

"Y no sólo de jugadores, el cuerpo técnico, los fisios, utilleros, gente de la lavandería, los cocineros, camareros... Es un conjunto de todo. Ese buen ambiente se refleja en muchas otras cosas".

El penalti de Miranda

"Estaba seguro de que lo metía. Juan tiene un golpeo de balón extraordinario. Le pega muy fuerte y muy bien. Yo en el penalti de Juan iba tranquilo. Salió de la cantera del Betis, bético como el que más y darle la Copa a su equipo... Eso es algo muy especial".

Momentos en los que pensaba retirarse

"No es que lo haya pasado mal, no me he sentido satisfecho. Yo veía que creía que merecía jugar más. Ése era mi reclamo, lo hablaba muchas veces con el míster. Ese mosqueo interior conmigo mismo. He tenido un momento de transición y aceptar que te toca jugar menos y disfrutar del fútbol con este tipo de cosas. Eso ya quedo atrás y afortunadamente la vida me ha regalado poder levantar un título con mi vida, que es el Betis. Tengo el cariño y admiración de mucha gente, incluidos amigos sevillistas, y eso es muy bonito".

Pellegrini

"Cuando me planteo seguir un año más, con el primero que hablo, aparte de mi familia, es con Manuel. Le dije que quería saber su opinión. Y me dijo que para él era un aporte importante, ya sea desde el principio o de revulsivo y que tenía las puertas abiertas por si quería seguir un año más. Ver a los compañeros que te arropen así, que te quieran así es espectacular".

Ambiente

"La cara de los niños, no hay que olvidarse de ellos. Esa felicidad de los niños. Ese niño que sale a la calle con la camiseta del Betis no tiene precio. Yo sabía que iba a haber gente, pero no se cabía, era una pasada. Los balcones, las banderas, la gente corriendo detrás del bus, la llegada al estadio... Espectacular".