El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, ha sido el protagonista hoy en Montecastillo. Con su buen humor de siempre, el portuense ha repasado los primeros días de la pretemporada a las órdenes del nuevo entrenador, Joan Francesc, Rubi, pero también se ha pronunciado sobre las despedidas de Quique Setién y de Lorenzo Serra Ferrer, con los que mantenía una excelente relación.

"Con Lorenzo tengo una relación extraordinaria y la voy a seguir manteniendo. Es un proyecto, donde hay una idea y filosofía, pero yo soy futbolista, no estoy en los despachos. Deseo lo mejor para el Betis y lo mejor para Lorenzo. Sigue siendo una persona importantísima para este club, y como bético así lo siente. He hablado con él después de todo esto y ha sentido que no pueda continuar. No voy a entrar en detalles. Aquí va a tener su casa siempre que quiera, los béticos lo queremos", ha expresado el portuense sobre ese adiós de Serra que lo cogió en plenas vacaciones.

Sobre Setién, Joaquín también ha dejado claro su pensamiento, tras haber mantenido una perfecta sintonía durante dos temporadas. "La del míster la he vivido con gran tristeza, tenía muy buena relación con él y además creo que era un entrenador que nos había dado muchas cosas. Habían sido dos años muy buenos, aunque el último tramo no fue cómo hubiéramos deseado. Ha dejado un sello y un cariño con muchísima gente. Conmigo ha sido extraordinario. Me dio pena que no continuara, desearle lo mejor y si tiene suerte va a triunfar", ha expresado el capitán verdiblanco.