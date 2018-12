Joaquín: "Pasar como primero de grupo tiene mucho mérito"

A pie de avión, antes de iniciar el regreso a España, el capitán del Betis, Joaquín, ha atendido a los enviados especiales que han acudido a Luxemburgo para analizar tanto el encuentro de ayer, con la dificultad añadida del estado del césped, como el futuro más inmediato, con el partido del Espanyol del domingo y la eliminatoria copera ante la Real Sociedad como referencias. "El objetivo primordial era pasar y hacerlo como primero de grupo tiene mucho más mérito", ha indicado el portuense sobre ese buen rendimiento que el equipo verdiblanco ha ofrecido en la Liga Europa.

"Cuando pasas la primera fase cualquier rival es difícil, el objetivo primordial era pasar, viendo las dificultades de ayer hacerlo como primero de grupo tiene mucho más mérito. Estamos contentos y para nosotros el que toque será una ilusión más. El objetivo es seguir ilusionado, con la misma humildad, sabiendo que esto es muy largo pero convencidos de que podemos hacer un buen campeonato. La primera fase hemos disfrutado ante rivales difíciles como Milan y Olympiacos", ha indicado Joaquín, que ha lamentado las condiciones en las que se disputó el encuentro de anoche ante el Dudelange: "No había jugado nunca así, lo había hecho con mucho más frío, pero el campo era impracticable. Ya era un mérito mantenerse en pie, por las bandas no se podía jugar. Es triste, jugar en estos campos y en estas condiciones, sinceramente, en una competición como la UEFA, el nivel que tiene, hay que tomar medidas. Sabiendo que en este tiempo, en este mes, que las condiciones del campo pueden ser nulas para jugar, se deberían tomar medidas antes. Nosotros venimos con mucha ilusión, en esta competición tan bonita, y te encuentras con estos campos, y lo más importante es que no se lesionó nadie". Incluso el portuense ha ofrecido una posible solución para evitar las circunstancias que se dieron anoche: "Sabiendo que en diciembre en Luxemburgo puede estar el campo helado, se podría poner este partido primero y no tener que jugar en estas condiciones. Hemos tenido que hacerlo, y lo más importante, tras cumplir el objetivo de acabar primero, era no sufrir percances”.

Sobre la eliminatoria copera ante la Real, Joaquín se ha mostrado cauto, tras el duelo liguero que enfrentó a ambos equipos hace apenas 12 días en el Benito Villamarín: "Es un rival muy fuerte. Juega muy bien y nos puso las cosas muy difíciles en casa. Sacamos el partido adelante con mucha dificultad. Va a ser un rival a tener en cuenta, hay que ir con pies de plomo, es un rival en condiciones", ha señalado el capitán verdiblanco, al que no le importa que el primer partido se dispute en Heliopolis: "Me da igual, sabiendo que el equipo atraviesa un buen momento, es un rival bonito para competir y que será complicado. Soy de los que piensa que si el equipo está compitiendo de esta manera vamos a tener nuestras opciones independientemente de que juguemos primero en casa y después fuera".

Por último, el portuense se ha referido al duelo de este domingo ante el Espanyol: "No atraviesa un buen momento, pero es un rival difícil en su casa. Nosotros llegamos bien, pero tenemos que afianzarnos arriba con un buen partido el domingo. La tranquilidad nuestra es que estamos sacando los partidos adelante, queremos colocarnos arriba antes de que acabe el año, aunque el rival es complicado".